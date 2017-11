LEGISLATURA

Intendentes del PJ y miembros de La Cámpora le quieren trabar el Presupuesto a Vidal

Jefes comunales peronistas vinculados al presidente del Partido Justicialista y desde la organización juvenil K solicitan que la Ley de Leyes no sea tratada “hasta tanto no se conozcan certeramente los alcances del Pacto Fiscal”, que le otorgaría a la Provincia 40.000 millones más. En el oficialismo los acusan de intentar voltearle el Presupuesto a la Gobernadora.

A pocas horas de la sesión pautada para el martes en la que el oficialismo quiere tratar el paquete de leyes que incluyen el Presupuesto, la Ley Impositiva, y el Pacto Fiscal con los municipios, un sector del PJ y La Cámpora intentará que la votación se demore.En Cambiemos culpan al presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza (a través del nexo con el presidente del bloque de diputados FpV-PJ, Walter Abarca), y a Máximo Kirchner de estar detrás de la maniobra. Aseguran que el hijo de los ex presidentes se ha involucrado fuertemente en las últimas horas en el tema. Incluso, en las filas de la Gobernadora sostienen que “es demasiado que se arroguen la representación de los intendentes del PJ, porque muchos ya acordaron los términos del Presupuesto.Lo que intentan los intendentes referenciados en Espinoza, y los legisladores vinculados a La Cámpora es que los diputados y senadores posterguen el tratamiento del Presupuesto y la Ley Impositiva “hasta tanto y en cuanto no se conozcan certeramente los alcances del Pacto Fiscal”, que se firmaría entre la Nación y las provincias el próximo jueves 16.Como se conoce, ese pacto le permitiría a la administración bonaerense quedarse con 40.000 millones de pesos extra el año que viene, provenientes de una recomposición del Fondo del Conurbano. En ese sentido, los intendentes del peronismo exigen que todos los recursos extraordinarios que la provincia de Buenos Aires pueda obtener como resultado del pacto “sean afectados a la masa coparticipable por los municipios”. Analizan incluso hacer público este pedido.Aunque en el oficialismo ya habían acordado con varios sectores, sobre todo después del encuentro que mantuvieron María Eugenia Vidal con Sergio Massa, esta movida de una parte del peronismo no deja de ser una piedra en el zapato. Hay quienes aseveran que la jugada de Espinoza y Máximo es generar un escenario similar al de dos años atrás, cuando el Presupuesto quedó demorado hasta que se instauró el Fondo de Infraestructura municipal.Por otra parte, desde Cambiemos se afirma que 20.000 millones de los que llegarán por el reacomodamiento del Fondo del Conurbano “ya están incluidos en los ingresos de 2018, y no cambia la proyección del déficit ni de la deuda”.