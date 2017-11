ENTREVISTA

Lugones: "La Justicia no está a la altura de la lucha contra los barras"

El titular de la Aprevide defiende la gestión a ultranza y asegura que la mayoría de los partidos con visitantes se juegan en la Provincia. Dice que hay magistrados valientes y otros que “no están a la altura” y "siguen con la puerta giratoria".

Una mesa larga y varias sillas de considerable tamaño adornan el centro del despacho de Juan Manuel Lugones. En las paredes, varios cuadros. El más grande es con una foto suya, y bastante más chico aparece uno de Raúl Alfonsín. Mientras, el titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) se pone el saco y posa para la cámara.-A casi dos años de gestión, ¿qué evaluación personal hace?-El primer análisis que tengo que hacer es lo que era la Aprevide antes del 10 de diciembre de 2015; era un organismo extorsivo y recaudador, estaba lejos de la función para la cual se había creado. Este organismo es el heredero del Coprosede de Daniel Scioli, que era tan vergonzoso que no se animaban a seguir con el nombre del Coprosede; le cambiaron el nombre y lo pintaron de naranja, pero siguió con las viejas mañas.-¿Y qué se hizo?-Las primeras tareas que nos dimos fue limpiar el vaso por dentro, hubo que renovar al plantel de miembros de la Aprevide. Estaba con muchas mañas, muchos vicios que tenían que ver con estar más cerca de la relación con los barras que con la relación con los presidentes de los clubes para pelear juntos contra la violencia en el fútbol.-¿Cómo se trabaja: Hay una mirada macro del barra y su desempeño fuera de las canchas, o sólo lo micro con lo que ocurre en los estadios?-Nosotros tenemos la misión de pelear contra la mafia en el fútbol, que son los barrabravas. Hay un fenómeno nuevo en esta cuestión de los barrabravas, que es que cada vez más gente pasa del delito a la barra. Cuando nosotros pensamos en una barra brava, no tenemos que pensar en un grupo que va a alentar a la cancha y esa es su única actividad, la mayoría tienen que ver con grupos que están muy ligados al delito. En las barras más grandes uno puede verlo con más nitidez, como negocios millonarios vinculados con el estadio de fútbol. También está la otra cuestión: ¿Por qué pelean las barras bravas que tienen 30 hinchas, qué se disputa? La respuesta que nosotros damos es que se disputa el territorio, el que maneja la barra brava maneja el delito en ese lugar.-¿Qué se hace para ponerles un freno?-Lo estamos combatiendo. Como nunca antes tenemos procedimientos en los estadios, personas tratando de ingresar con estupefacientes que son aprehendidas en el ingreso a la cancha. Nunca antes se combatió el narcomenudeo en las canchas de fútbol; nunca hubo tantos detenidos por delitos y contravenciones en eventos futbolísticos. En ese aspecto nos sentimos bastante satisfechos con el trabajo que hemos hecho.-¿Antes, eso no se hacía?-Lo que sucede es que en esta gestión nadie tiene privilegios. Aprevide no tiene tratos con los barras, no arregla nada con los barras, y al no arreglar na-da, nuestra tarea es muy fácil. Se acabó la época de los barrabravas para todos, esa época que a ellos los mandaban a los mundiales, para iniciar la época en que los sacamos de la cancha. Se acabó el barrabrava para todos de la época dela Aprevide de Scioli; hay una nueva impronta, que la da el ministro de Seguridad, que nos permite que cuando un hincha comete incidentes en una cancha, sacarlo y que no vuelva a la cancha.-¿Y los casos en que la Justicia ordena que vuelvan a las canchas?-Nosotros tenemos en la Justicia fiscales y jueces muy valientes. Viviana Giorgi, del departamento judicial de Lomas de Zamora, hizo un trabajo muy valiente y terminó con los miembros de la barra de Talleres de Remedios de Escalada con prisión preventiva.Un trabajo comprometido totalmente. Sin embargo, hay jueces que siguen con esta idea de una puerta giratoria de los barras, y realmente a ellos les pedimos que hagan su trabajo, y sean valientes cuando atacamos a los barras. Tenemos una Policía que cambió para bien en la lucha contra este problema. Nosotros sacamos afuera de las canchas a los barrabravas, pero lo hacemos junto con la buena Policía de la Provincia.-¿Cuál es el problema con la Justicia?-La Justicia, a veces está a la altura y a veces no está a la altura de esta tarea que tenemos en este tiempo.-¿Se habla con el ministerio para que hagan reformas?-Todo el equipo de la Gobernadora está en la lucha contra las mafias; de a poco vamos a ir mejorando. Tiene que ver un poco con qué hemos hecho y qué nos falta. Seguramente nos falta ajustar muchas tuercas; las cosas en las cuales nos hemos equivocado las hemos mejorado y no volvemos a repetir los errores. Este es el camino que debemos trazarnos los tres poderes del Estado. La buena noticia es que los barras no tienen dónde apelar una decisión que tomamos cuando los sacamos de la cancha. Antes metían preso a un barrabrava y había alguien que se animaba a pedir por él, y obtenía resultados.-¿El objetivo se está cumpliendo?-Hay signos de que la familia está volviendo a la cancha. La familia tiene que ocupar el lugar que hoy ocupan las barras. Hemos dados muchísimos pasos, pero todavía falta. Tenemos que seguir dejando una huella y haya cosas que no tengan discusión para aquellos que vengan más adelante a este lugar. Cuestiones vinculadas a la batalla cultural que tenemos que dar; batalla que tiene que ver con que alguien entienda que sin los barrabra-vas puede haber fiesta en el fútbol.