CONFLICTO

La interna rural por los cambios fiscales

La ley Impositiva que propuso el Ejecutivo trajo aparejado un impuestazo en el Inmobiliario Rural, que generó todo tipo dereacciones. Diferencias entre la Federación Agraria y Carbap.

La Ley Impositiva 2018 que la gobernadora María Eugenia Vidal envió a la Legislatura prevé un aumento promedio en el Inmobiliario Rural del 50%. Si bien la suba viene a contrarrestar la merma en la recaudación que se dará por la reducción de otros impuestos, como Ingresos Brutos y Sellos -que, según estiman, será de $ 10 mil millones-, las críticas de algunos sectores no tardaron en llegar.A la espera del debate anual del Presupuesto, las presiones provienen de todos lados, y el oficialismo se apura a juntar adhesiones. Para avanzar en el consenso político, el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, acompañado por el senador electo Esteban Bullrich, fue el encargado de recorrer el interior para dialogar con los productores y calmar los ánimos.Luego de escuchar los cuestionamientos, el funcionario subrayó que “éste es un Gobierno que a los impuestos los devuelve en obras”. Y aclaró: “El aumento tributario para el campo se verá reflejado en la multiplicidad de obras para el sector”.“En 2018 se van a volcar en la Provincia alrededor de 46.000 millones de pesos en obra hídrica, hidráulica y rutas tanto provinciales como nacionales. Si seguimos por este camino, de acá a cinco años los problemas de inundaciones van a estar minimizados en un 80%”, prometió.Además recordó que el tributo en cuestión está relegado, “ya que un campo ganadero paga, en promedio, 150 pesos por hectárea al año”; y que los campos en emergencia por inundaciones no abonarán estas tasas. “Como nunca en la provincia de Buenos Aires, los productores tienen acceso a fondos a través de diversas líneas crediticias instrumentadas por la banca estatal”, agregó Sarquís.“Este aumento en el Inmobiliario está en contra de lo que se habla en Nación, de una reorganización, de un achicamiento de la presión tributaria. En Provincia vamos hacia lo contrario, y aún no hemos escuchado un plan serio”, señaló Matías de Velazco, de Carbap. “Con eliminar la jubilación de privilegio para el Gobernador y el vicegobernador, no hacés nada”, remató.Entre los temas pendientes, el referente del sector enumeró las leyes de semillas, de agroquímicos, de economías regionales, la problemática a la que se enfrentan los tambos y la apropiación de la renta que hay en la cadena comercial.Para Jorge Solmi, titular de la Federación Agraria (FAA), “desde la Provincia hay cuestiones que hay que atender, no está todo hecho”. En este sentido remarcó que “la mitad de la Provincia está inundada. Los caminos rurales los administran los municipios, y en más del 70 por ciento son un desastre. El productor paga el impuesto, pero está mal administrado”.