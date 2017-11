CONCLAVE

A días del cierre de listas, se intensifican las negociaciones del PJ bonaerense

El titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, convocó a una cena a un grupo de intendentes de cara al cierre de listas del próximo jueves. La unidad en el horizonte.

Después de conocerse los primeros nombres anotados para las elecciones internas del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, los dirigentes del peronismo no pierden el tiempo y las reuniones, con la rosca de por medio, están a la orden del día.Así, según pudo saber La Tecla.info, en la noche del viernes, el titular del PJ bonaerense que vence su mandato en escasas semanas, Fernando Espinoza, convocó a un grupo de intendentes de diferentes vertientes. El objetivo del matancero era tantear la posibilidad de una lista de unidad.Entre los presentes estuvieron los nombres que lideraron el denominado Grupo Fenix, Gustavo Menéndez, de Merlo, y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. También, hubo exrepresentantes del Esmeralda, Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Mariano Cascallares, de Almirante Brown.En definitiva, la idea del matancero era poner sobre la mesa de discusión una lista unificada, algo que Ménendez ve con buenos ojos. Desde su sector han manifestado a este medio que apuesta a conducir el peronismo, pero bajaría su candidatura siempre y en cuanto haya unidad.Así, Espinoza puso en juego dicha posibilidad y aprovechó para tantear el escenario de una posible renovación al frente del partido. Igualmente, su ambición personal no cuenta con el apoyo de los intendentes que desde hace tiempo exigen una renovación dirigencial en la cabeza del partido.Cabe destacar que no fue la única reunión que ha tenido el peronismo. Otro de los candidatos, Walter Festa, alcalde de Moreno, en la búsqueda de adeptos se encontró con Felipe Solá y pusieron en común algunos puntos para la renovación partidaria. Sin embargo, el acompañamiento del diputado nacional es una incógnita, ya que antes también compartió charlas con Menéndez.Por otra parte, el tercer candidato, Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, que formalizaría su candidatura este lunes, también tuvo su reunión.En realidad, la llevó adelante Sergio Berni, quien apuntala su candidatura y fue mano a mano con Cristina Fernández de Kirchner. Allí le comentaron a la futura senadora la intención de apostar a un peronismo del interior contra la conurbanización partidaria.Pasan los días, los tiempos se acortan y las reuniones por el futuro del peronismo ganan la discusión política interna.