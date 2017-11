MAR DEL PLATA

Arroyo redobla la apuesta y deja sin sueldo a la cúpula del sindicato municipal

La guerra entre la comuna y el Sindicato de Trabajadores Municipales suma un nuevo capítulo. Es que, el jefe comunal anunció que no se le pagará el sueldo a los líderes del gremio

En conferencia de prensa, el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, explicó que la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) “no cumplió con su trabajo” y por ello se decidió no pagarle sus sueldos. El anuncio fue realizado con todo el equipo de trabajo del alcalde de Cambiemos.Asimismo, anunciaron que iniciarán un sumario administrativo para determinar las responsabilidades y remarcaron que los obligarán a cumplir con sus funciones, como al resto de los agentes municipales."Nos indignamos cuando escuchamos las declaraciones del secretario general del sindicato (Antonio Gilardi), cuando dijo que hace 34 años que cobran sin ir a trabajar. Queremos informales a los vecinos que con esta medida nos vamos a ahorrar 20 millones de pesos al año, lo que cuesta un jardín de infantes. Así que le pedimos al sindicato que devuelva los 34 jardines que se robaron en todos estos años", disparó Hernán Mourelle, según consignó 0223El subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro, dio los detalles técnicos de lo sucedido. En ese contexto, informó que se detectó que una veintena de agentes municipales que cumplían funciones en el sindicato "no habían prestado tareas en su lugar de trabajo"."No habían hecho uso de la licencia gremial sin goce de haberes. Por eso se dispone una retención de los haberes correspondiente a octubre. Además se realizará una investigación sumarial y administrativa para detectar la cadena de responsabilidades que hay en estos hechos", dijo Gil de Muro.Arroyo habló con prácticamente todo su gabinete (no estuvo la secretaria de Desarrollo Social Patricia Leniz) y los concejales de la Agrupación Atlántica Pro. Aunque a algunos les llamó la atención la ausencia de concejales de la Unión Cívica Radical, aliados del jefe comunal en Cambiemos.