Piden la cabeza de Espinoza: "No puede ser que siempre el titular del PJ termina en algún lugar de privilegio en la lista"

El actual diputado bonaerense y futuro concejal de Berazategui, Juan José Mussi, dialogó con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) y criticó con dureza al titular del PJ. Además pidió a Sergio Massa, Eduardo Duhalde, Florencio Randazzo y Cristina que integren la estructura partidaria.

En conversación con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7), el dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires, Juan José Mussi, se refirió a la situación del Partido Justicialista y tuvo duras palabras para el actual conductor del pejotismo. En ese marco, exigió una renovación en la conducción y abrió las puertas a todos los dirigentes ligados a la doctrina del general Juan Domingo Perón.“Hay una necesidad imperiosa de unir a todo el peronismo, que todos lo integren. Si nos ponemos a pensar en los resultados electorales, la gente de Randazzo, la gente de Massa, y la gente que votó a Unidad Ciudadana supera el 50 por ciento de los votos”, sentenció.En ese sentido, remarcó que “estamos equivocando el camino, no nosotros, aquellos que quieren que haya dos peronismos. Nosotros queremos que haya uno solo. Si Sergio Massa quiere venir bien, sino que venga su gente”De la misma se refirió sobre el expresidentes Eduardo Duhalde y sostuvo: “que venga adentro, que sea uno más él y la gente que todavía lo apoya. Yo no creo que este pensando en un cargo en el 2019, pero aquellos que están pensando en un cargo en el 2019 le están haciendo un terrible mal”En la misma línea, redireccionó todos los cañones al actual titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza y, sin nombrarlo, cuestionó su conducción. “No puede ser que siempre el presidente del PJ terminaba en algún lugar de privilegio la lista, esto no puede ser”, subrayó y agregó que “al partido no hay que direccionarlo en ese sentido, hay que direccionarlo al triunfo”.Por último, y después de pedir que Cristina forme parte de la nueva estructura que surja de los comicios internos, sentenció: “las conducciones se miden por su resultado”.