GENERAL VILLEGAS

Emergencia Agropecuaria: Intendente del interior salió a bancar a Vidal

Luego de que las sociedades rurales adheridas a CARBAP criticaran al gobierno bonaerense por demorar la declaración Emergencia Agropecuaria, el jefe comunal de General Villegas, destacó la ayuda brindada por la Provincia en su distrito.

15 sociedades rurales del interior bonaerense le reclamaron a la gobernadora bonaerense más "celeridad" a la hora de declarar la Emergencia Agropecuaria y un intendente del interior defendió el accionar de la Provincia con respecto al campo durante las inundaciones.El jefe comunal de General Villegas por Cambiemos, Eduardo Campana, consideró que "el gobierno bonaerense ha tenido una asistencia más que adecuada en materia de ayuda, no sólo mediante asistencia económica sino con obras que se están realizado como los alteos de caminos y contenciones de agua en localidades del interior y la ciudad cabecera".En ese sentido, sostuvo que en General Villegas "están saliendo créditos y subsidios" y ponderó el rol del ministerio de Agroindustria por haber "trabajado para recuperar la actividad productiva del partido".En ese sentido, apuntó que en el distrito "se han recuperado algunos tambos de los muchos que habían cerrado". No obstante, señaló que desde su gestión "pediremos la prórroga de la Emergencia Agropecuaria".En el mismo sentido, el diputado provincial de la ciudad vecina de Carlos Tejedor, Oscar Sánchez, sostuvo que "para antes de fin de año deberían estar saliendo las declaraciones de Emergencia que faltan"."La comisión de Emergencia ya firmó todo y ahora depende del ministro de Economía Hernán Lacunza, el problema es que varios distritos no alcanzan a tener el 40% de su territorio afectado que es condición excluyente para que se declare y en esos casos hay que hacerlo por listado y refrendado por la Gobernadora por eso han surgido algunas demoras", finalizó.