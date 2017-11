INDICIOS

Mediante una carta, Festa dio cuenta del PJ que quiere

Día a día más candidatos se postulan para conducir el PJ y, ante la multiplicación de nombres, el jefe comunal de Moreno, Walter Festa, elevó una carta para dar cuenta del PJ que quiere si le toca ser el elegido."Como generación política debemos. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, frenar a destrucción que lleva adelante la reacción antipopular que se instaló en el gobierno nacional y provincial y que impulsa un plan político y económico diseñado para la concentración del poder y la sumisión de las mayorías", consideró.En ese sentido, afirmó que "si algo debe caracterizar al peronismo es el no renunciar a la defensa y construcción de una Patria más Justa, Libre y Soberana".Para Festa, "nuestro país está atravesando por un periodo de inusitada gravedad institucional" ya que "como nunca se vio desde 1983, los derechos y garantías de nuestros ciudadanos están siendo ultrajados por el propio Estado"."No sólo actúan sobre los cuerpos, sino, por sobre todo, en la angustia y el miedo que provocan en las grandes mayorías, con la pobreza y el desempleo planificado y, en los dirigentes, con listas negras, persecución política, extorsión judicial e injurias mediáticas de las que son objeto", agregó.Para el morenense: "El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires no puede ser un simple espectador. No estamos discutiendo membresías institucionales. Estamos discutiendo si el peronismo de la provincia de Buenos Aires se organiza para frenar este brutal ajuste y moviliza a sus dirigentes y el pueblo peronista para construir una alternativa de gobierno justa, plural, democrática, moderna, o, si por el contrario, se convierte en el partícipe necesario de la entrega, transformándose en la pata peronista de Cambiemos y su plan de dependencia"."Por los humildes, por los trabajadores, por los estudiantes, por las clases medias, por la producción nacional, orgullosos de nuestra historia y esperanzados por un futuro mejor, nos convocamos a trabajar en la unidad que sirva para ponernos de pié y así recuperar lo que nos han quitado, y podamos, con la frente en alto, volver a construir esa Argentina grande con que San Martín, Perón, Evita, Néstor y Cristina soñaron", finalizó.