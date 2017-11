DEBATE

Feria: judiciales tildan de "superficial" su eliminación y piden discutir presupuesto

Desde la Asociación Judicial Bonaerense salieron al cruce de la propuesta de un diputado de Cambiemos. "Si no se discute el Presupuesto, la cantidad de dependencias, el personal, es una cuestión totalmente secundaria, apuntó su titular.

La propuesta de un diputado de Cambiemos de eliminar la feria judicial generó fuertes controversias que aún no se terminan de disipar. Si bien desde el bloque quitaron respaldo la iniciativa, la polvareda aún no se disipa y los trabajadores judiciales salieron a tildar de "superficial" la propuesta y afirmaron que "no resuelve nada".En declaraciones al programa "Mañana sin filtro", de Cadena Río, Pablo Abramovich, titular de la Asociación Judicial bonaerense pidió discutir el fondo del funcionamiento del Poder Judicial en la Provincia como el presupuesto y la selección de jueces."Los problemas son tan graves que tiene la Justicia para discutir soluciones de fondo hay que hablar seriamente y no con cuestiones superficiales, con cuestiones que tengan impacto en los medios. El tema de la feria es parte de la solución, pero, en sí mismo, no resuelve nada", afirmó.En esa línea, Abramovich sostuvo que es una "banalización decir que la Justicia está paralizada 45 días" y señaló, por caso, la justicia penal funciona los 365 días del año. En tanto, sostuvo que la feria judicial es "una forma de organización de trabajo para que prácticamente la gran mayoría de los jueces y los trabajadores se tomen las vacaciones en el mismo proceso"."Si no fuera así, si no existe la feria, en realidad, no cambiaría demasiado, porque los mismos 23.000 trabajadores que tiene la Justicia provincial con 45 días de vacaciones tendrían la misma capacidad para resolver el innumerable número de causas que hay hoy en la Justicia, que colapsa todos los días los juzgados", enfatizó.En ese sentido, puso el foco en el presupuesto, que dijo que "es casi el mismo con altibajos desde principios de los años 2000", al tiempo que cuestionó la designación de los magistrados. "Los jueces, fiscales y defensores, son elegidos por las corporaciones políticas a las que tienen que controlar y a las que investigar"."Hoy, con una provincia de 23.000 trabajadores judiciales en una Provincia con más de 16 millones de habitantes y con la conflictividad de la Provincia de Buenos Aires, no hay forma de que el sistema judicial no produzca demoras de siete ú ocho años, o hasta diez años, en la investigación de una causa penal, o de cuatro, cinco, seis años en un juicio laboral", ahondó.