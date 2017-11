NEGOCIACIONES

Paritarias docentes: por ahora, de salarios ni hablemos

La negociación entre el Gobierno y los sindicatos aún no abordó el reclamo salarial para 2018 ni la "cláusula gatillo". El Ejecutivo pide mesura y anuncia la titularización de 25 mil maestros.

Pasados ya unos cuantos días de las elecciones legislativas, se han vuelto a poner en marcha las paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires, con la intención de evitar un semestre tan tumultuoso como el primero del año anterior, en el que sólo hubo 105 días de clases, los peores números del país luego de Santa Cruz.Los gremios de la educación se sientan a la mesa con una consigna clara e irrenunciable: arrancar al gobierno de María Eugenia Vidal el compromiso de activar la "cláusula gatillo", que ajuste los salarios a la marcha de la inflación.Por el momento, el tema salarial no se abordó. En las dos reuniones realizadas desde el 1 de este mes se abordaron temas técnicos, enfocados en cuestiones laborales, pedagógicas, de condiciones de trabajo o referidos a licencias. También se habló de infraestructura y de las licencias especiales para maestras que sufren violencia de género, entre otras cuestiones.Pero, como se ve, de salarios ni pío. Incluso las reuniones realizadas a día de hoy ni siquiera contó con la presencia de los principales espadas de ambos bandos: el Ejecutivo provincial y los sindicatos docentes.Desde la órbita oficial, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, pidió cautela y marcó la cancha: "Vamos a ofrecer la discusión en todos los temas. Se empieza por los menos conflictivos, que son las condiciones laborales, para poder ir generando consensos en los puntos donde no haya desacuerdos y tener una mejor plataforma de negociación para las cuestiones más urticantes como los salariales".Desde el lado de los trabajadores, el titular de Udocba, Miguel Díaz, se quejó de que las discusiones están estancadas y evaluó que el acuerdo salarial "está muy lejos". Además, aseguró que se habla de cambio, de modernidad, pero "los sueldos son del siglo XIX".En declaraciones al programa Mañanas Sin Filtro de Cadena Río (88.7 FM), el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, comentó que esperan que se convoque a los docentes a debatir el futuro de la Educación y no sólo la cuestión salarial, luego de criticar la realización de la cuestionada prueba Aprender.Mientras tanto, el titular de la cartera educativa bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny anunció la titularización de 25 mil cargos docentes, tal vez como un intento de "ablandar" a los sindicatos en la negociación que se viene por los sueldos.