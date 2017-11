ELECCIONES

Uno, dos, mil candidatos: el PJ busca "renovarse" entre lo nuevo, lo viejo, los K y los varios peronistas

La fecha para la presentación de listas vence el 16 de noviembre. Y todos los días surge un nuevo nombre. Algunos ya se inscribieron de manera formal. Otros simplemente amagan. A continuación, todos los postulantes; los de verdad y el resto.

"No, para nada, no tengo intenciones de presidio el PJ bonaerense", dijo el mandamás de La Costa, Juan Pablo De Jesús, y de esa manera le cerró la puerta a las versiones que lo ubicaban como eventual titular del partido de Perón. Y por si fuera poco dijo que ese lugar tendría que ser ocupado por un joven jefe comunal del Conurbano.Si bien no hizo nombres, la referencia fue claramente para el mandamás de Merlo, Gustavo Menéndez, quien no solo cuenta con el aval de varios de sus pares de Unidad Ciudadana, sino también con el de parte de la dirigencia randazzista y massista, más allá de que estos últimos se sumen o no.“Tengo ganas, junto a compañeros, de trabajar en la renovación del partido, pero sin tirar a nadie por la ventana, por supuesto”, decía Menéndez tiempo atrás, y agregaba que “si bien Fernando Espinoza ha hecho un montón de cosas muy bien creemos muchos de nosotros que hay que transformar al peronismo en un partido moderno”.Más acá en el tiempo, antes de ayer para más presiones, el merlense, a través de su cuenta de Twitter, publicó las cartas enviadas al titular de la Junta Electoral, Hugo Curto, donde blanquea oficialmente su candidatura para presidir el PJ. Fin del misterio. Habemus candidato. Siempre y cuando no suceda nada extraño, obvio.Así las cosas, las elecciones, si la Justicia no determina lo contrario, serán el venidero 13 de diciembre y en caso que no haya acuerdo se presentarían por lo menos dos listas (O tres, o cuatro), la del mencionado alcalde merlense y la del actual titular en uso de licencia, Fernando Espinoza. También se sumó Walter Festa (Moreno).A todo esto, el problema de Espinoza es que ya no tiene con el guiño ni de los intendentes ni del peronismo K en general. La derrota ante la fórmula Aníbal Fernández-Martín Sabbatella en la interna para Gobernador en 2015 (el era el dos de Julián Domínguez), lo dejó muy mal parado. Hasta ahora, sólo Verónica Magario, su apadrinada política, se animó a levantar la mano por él."Fernando tiene que seguir conduciendo el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Vamos a darle a la provincia al mejor hombre q tenemos. No es tiempo para mezquindades. Desde acá queremos que él sea el presidente del PJ", dijo sin vueltas la jefa comunal del distrito más grande la Provincia, que vale aclarar, al igual que De Jesús, también negó la posibilidad de que fuera la candidata a llevar la cinta de capitana del partido.Otro nombre que sonó pero que fue rápidamente descartado es el del diputado nacional camporista Eduardo “Wado” De Pedro, al parecer, el candidato de la ex presidenta Cristina Fernández, que como es sabido, viene de jugar los recientes comicios legislativos por afuera del Partido Justicialista. Su lugar, si se quiere, fue ocupado por el mencionado Festa.El alcalde ultra K empezó por la red del pajarito y ayer en la sede del PJ. Así formalizó su candidatura para presidir el PJ. El escrito está dirigido a la Junta Electoral del Partido. Lucas Chedrese y Mauro Tanos son sus apoderados. El peronismo kirchnerista, que de la mano de Unidad Ciudadana soltó al PJ en las pasadas legislativas, va por el PJ bonaerense. Cosas que pasan.Por si fuera poco, en las últimas horas empezaron a mencionarse los apellidos Gray y Descalzo. El primero, jefe comunal de Esteban Echeverría, tendría el apoyo de varios de los más importantes alcaldes de la Tercera. Y el segundo, mandamás de Ituzaingó, contaría con el guiño de parte del tradicional Justicialismo de la Primera. Por ahora, más dudas que certezas.¿Quieren más? Hay más. Siempre hay más. El lugarcito que resta es para el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, uno de los fieles kirchneristas del interior y que quiere hacer valer al interior; aunque sabe del poderío del Gran Buenos Aires, incluso para los comicios partidarios.El cronograma, que como se dijo, marca que el plazo para la presentación de listas es el venidero 16 de noviembre, no le cayó nada bien al ex presidente Eduardo Duhalde, quien a través de una carta pública dijo que "el peronismo, que ha gobernado un cuarto de siglo desde el regreso a la democracia, ha entregado el gobierno con un tercio de población en la pobreza. A eso llamo, sin tapujos, fracaso"."En la provincia de Buenos Aires hemos perdido las últimas tres elecciones consecutivas y la estructura partidaria ha estado en el freezer. No ha sido siquiera sacada a la luz para cumplir con los requisitos que ordena la legislación vigente -afirmó-. No hay liderazgos capaces de promover el proceso de reconstrucción que es, a todas luces, condición necesaria para una renovación que permita recuperar el partido y el vínculo con las mayorías. Más lejos estamos aún de formular una nueva visión de la Provincia y del País", cuestionó."Ahora, la metodología elegida para renovación de autoridades cierra toda posibilidad de que esto suceda, alejádose de toda práctica democrática. Se ha elaborado un cronograma destinado a 'la lista única'. Como si huyeran de un demonio, los responsables de ese llamado cierran el camino a la pluralidad. Convocan a elecciones con un padrón que omite a miles y miles de compañeros de toda la vida, e incorpora a miles que ignoran que son afiliados", agregó el hombre de Lomas.De todos modos, en más de una oportunidad, declaró abiertamente que quiere liderar el partido. En una entrevista radial de finales de octubre señaló que “es posible” que se postule para presidir el PJ en la Provincia: “lo considero una misión. La gestión terminó para mi, pero si tengo que ayudar en la reorganización del peronismo lo haré”.Por el momento, es todo. Que es mucho y puede ser nada. Porque existen chances de que los comicios se pasen para el mes de marzo. Peronismo, señores. Ni más, ni menos. El camino de la renovación acaba de empezar, como ya empezó en oportunidades anteriores. El tema es que se avance. Antes no se pudo, o no se quiso, y la gran tajada la sacó Cambiemos. Mil candidatos, un candidato: simplemente, la eterna interna PJ.