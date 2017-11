PATRICIO GARCíA

El presente del PJ: "Algunos son tan egoístas que hasta se adueñan de la derrota"

¿Se renueva o no se renueva el peronismo de la Provincia? La idea es que sí pero la empresa, en la previa al menos, es harto complicada. Primero será el turno de la autocrítica. Al menos así lo vislumbra el histórico Patricio García, punto de dejar su banca en el Senado

-¿Cómo se hace para renovar el peronismo?-El proceso de renovación se debe dar en un marco de igualdad en el que todos seamos pares. Después de la derrota todos somos compañeros. Todos somos responsables, aunque algunos en mayor o menos medida, pero todos tenemos nuestra cuota por haber llegado a esta instancia.-¿Hay una manera?-Ese proceso de reconstrucción se debe dar con mucha horizontalidad y generosidad. Y es eso justamente lo que faltó, generosidad, sobre todo en aquellos que si se quiere tenían las herramientas de construcción, han actuado de manera tan egoísta que hasta se han quedado con la derrota. “La derrota también es mía”, te dicen. Cuando al peronismo le va mal, le va mal al pueblo, a la Argentina; necesariamente tenemos que lograr un peronismo mucho más generoso, con más apertura.-¿Ese peronismo es Randazzo, Massa, Cristina, todos?-No. Ese peronismo es el que va a surgir a partir de la necesidad de la gente. El peronismo no tiene nombres. Los nombres son los de las personas que mejor interpretan el momento histórico. Ahí van a ser considerados por la sociedad. Y por supuesto tienen derecho y acceso todos. Aquellos que dicen serlo, actúan como peronistas, se desarrollan como peronistas pero además expresan sensaciones, sentimientos y posiciones que el peronismo respete y considere. Cuando el adherente al Justicialismo no esté de acuerdo, no va acompañar.