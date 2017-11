PRESUPUESTO

Lo que gastará la Legislatura en 2018

Entre ambas Cámaras se repartirán el año próximo más de 6.800 millones de pesos, una cifra similar a la del corriente año, que representa el 1,08% del Presupuesto General de la Provincia. Cómo es la distribución entre Senado y Diputados.

En el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2018, el Ejecutivo estableció que el próximo año girará a la Legislatura bonaerense 6.828.468.800 pesos, lo que representa un 1,08 por ciento del Presupuesto General de la Provincia, que el legislativo se apresta a votar el próximo martes.Como se sabe, el mismo día saldría la modificación de la ley que establece como techo para el gasto legislativo el 1,5 por ciento del Presupuesto General de la Provincia, para bajarlo al 1,2 por ciento. Es decir que, aún con ese techo, las Cámaras gastarán incluso menos de lo que establecerá el nuevo marco legal.La normativa establece que del total del Presupuesto del Poder Legislativo, el 41,21 por ciento le corresponde al Senado y el 58,79 por ciento va para la Cámara de Diputados. Es decir que, en 2018, la Cámara presidida por el vicegobernador Daniel Salvador dispondrá de un Presupuesto de 2.814.011.992 pesos para el Senado. Mientras tanto, Diputados tendrá un Presupuesto de 4.014.456.808 pesos.En una cuenta que, por obvias razones (erogaciones por mantenimiento, personal, insumos, etc), no es taxativa del gasto (y suele resultar antipática para los legisladores) si se divide cada uno de los presupuestos por la cantidad de bancas de cada cámara, resulta que cada uno de los 46 senadores tiene un costo para la Provincia de 61.174.173 pesos. En tanto, por cada uno de los 92 diputados correspondería 43.635.400 pesos. Demás está reiterar que esa no es la cifra que cobrarán los legisladores, ni mucho menos, sino una caprichosa división.