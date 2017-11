EXCLUSIVO

Así será el reparto del Fondo Educativo

El martes, la gobernadora María Eugenia Vidal se reunió con el líder del Frente Renovador y algunos de sus legisladores, al día siguiente la negociación fue entre el titular de Diputados, Manuel Mosca, y los representantes renovadores en las Cámaras. Producto de las negociaciones se definió el nuevo coeficiente para repartir el Fondo Educativo.

Es un hecho que el Presupuesto 2018 y el paquete económico se votará el próximo martes en ambas Cámaras, o al menos así lo aseguran desde algunos sectores de la oposición. La negociación está prácticamente cerrada con el apoyo del Frente Renovador, el Gen y parte del peronismo que votaría, una vez más, dividido.La primera parte de las conversaciones la llevó adelante la propia gobernadora María Eugenia Vidal mano a mano con Sergio Massa el último martes. A pesar de ser las dos cabecillas de la charla, el tigrense no estuvo solo y alguno de sus legisladores de confianza lo acompañaron. Allí, se comenzó a cerrar la votación.Esa no fue la única cumbre por el paquete económico, en la tarde del miércoles, fue Manuel Mosca, titular de la Cámara de Diputados, quien llevó adelante las conversaciones. Del otro lado del escritorio estuvieron, nuevamente, los legisladores del massismo. Allí, conforme a lo expresado a La Tecla por participantes de la reunión, se comenzó a cerrar todo.Si bien aclara que restan algunos detalles de la negociación, subrayan que la votación el próximo martes “está prácticamente cerrada”. En ese marco, las primeras dos reuniones acabaron por cerrar algunas modificaciones en la votación respecto al proyecto inicial y una de las principales variantes están en el reparto del Fondo Educativo, uno de los principales dolores de cabeza para los intendentes de todos los partidos y que derivó en una reunión del ministro de Economía, Hernán Lacunza, con alcaldes del oficialismo, se establecerá un nuevo coeficiente.El mismo, se repartirá el 50 por ciento a través del CUD con la excepción de salud y el 50 por ciento será con un índice nuevo conformado por la matrícula escolar y cantidad de establecimientos, entre otros puntos. Este fragmento del fondo sigue en discusión y podría haber novedades en la misma tarde de este jueves.A su vez, se fijarían por ley y la afectación sería de 50 por ciento en el conurbano destinado a infraestructura escolar y en el interior ese monto bajaría a 40 por ciento. Siempre incluyendo la educación no formal, manifestaron diferentes participantes de las conversaciones.En tanto, entre los puntos que tendrán variaciones serán una adecuación del artículo 7 bis, de la normativa de responsabilidad fiscal que habla de límite para adecuación de tasas municipales. Además, se aumentaría el límite de endeudamiento de las municipalidades del 8 al 10. por ciento del presupuesto comunal.Otro de los puntos que estarían cerrado sería fijar límite al artículo 42 de la participación público privado en al 10 por ciento del total (serían 1.000M USD).Con dicho panorama, si bien las negociaciones se mantendrán para definir puntos menores, está todo dado para que el próximo martes se apruebe la Ley de Leyes y el paquete económico de Vidal.