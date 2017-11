Políticos se atrincheran en la Bristol contra la Cheta de Nordelta

Repudios, mensajes en Twitter y hasta un proyecto para declarar "persona no grata" en el Concejo Deliberante son algunas respuestas al audio de la (ahora) famosa cirujana plástica.

¡A tomar mate o a lo que quieras... te esperamos en nuestra Bristol! #BellaMarDelPlata pic.twitter.com/OA9H10qYbf — Manino Iriart (@ManinoIriart) 8 de noviembre de 2017

Amoooo la Playa Bristol, donde pasé los mejores momentos de mi infancia con mis viejos. https://t.co/8JRbmzqzmw — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 8 de noviembre de 2017

Con los símbolos no se jode. Al menos eso parece ser la causa de la indignación que manifiestan los marplatenses por estas horas, luego de la viralización del audio en la que una mujer, a quien denominaron las redes como "La Cheta de Nordelta", se manifestara en términos despectivos hacia la playa Bristol de la ciudad Atlántica.La grabación de whatsapp, que llegó incluso a los medios internacionales, hizo estallar las redes sociales por su indignación haca sus vecinos, que "toma mate en reposeras al mejor estilo de la Bristol de Mar del Plata", se quejaba amargamente ante su agente inmobiliario en claro discurso clasista.Las quejas de la mujer, la doctora Cinthia Dhers -monostributista y con causas por mala praxis- hacia la poca "clase" de sus nuevos vecinos, despertó la indignación de los marplatenses, quienes utilizaron Twitter o Facebook para responder a lo que consideran agravios de parte de la #ChetaNordelta, según el hashtag de la red del pajarito.Uno de los que se sumó a la respuesta popular fue el diputado provincial Rodolfo "Manino" Iriart, quien tuiteó: "A tomar mate o a lo que quieras, te esperamos en nuestra Bristol".En un tono más ácido que el irónico legislador, el concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, propuso declara persona no grata a la cuestionada señora. "Repudiamos los dichos de la cirujana de Nordelta y planteamos la declaración de persona no grata. Presentaremos el proyecto en el Concejo Deliberante", aseguró.“Sus dichos indignan y faltan el respeto a nuestra ciudad. Como marplatenses no podemos permanecer indiferentes”, explicó el edil, quien saltó a la fama hace algunos meses tras presentar un proyecto de ordenanza para levantar un monumento en homenaje a "El Zorro" en el centro de La Feliz.Hasta el propio conductor Marcelo Tinelli se sumó a la polémica, escribiendo en su cuenta de Twitter: “Amo la Playa Bristol donde pasé los mejores momentos de mi infancia con mis viejos”.