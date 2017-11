JOSE C PAZ

Poncho abrazador y antidivisión: ¿Se viene la foto entre Cristina, Massa y Duhalde?

La expresidenta, el actual diputado y el exgobernador de la Provincia fueron invitados por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, a participar de la inauguración del Hospital Oncológico municipal. ¿Se da o no se da?

Una en un millón, podría ser la posibilidad de que se encuentren Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Eduardo Duhalde en un mismo acto, en un mismo escenario, y en una misma foto. Y esa única oportunidad bien puede darse este jueves en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires.En definitiva, la senadora electa por la oposición, el actual diputado nacional y el dirigente peronista, fueron invitados por el jefe comunal del poncho rojo, Mario Ishii a participar de un acto “social” en su comuna, José C. Paz.Ojo, no fueron los únicos invitados. Las convocatorias se extendieron hasta el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. No obstante, tanto María Eugenia Vidal y Mauricio Macri respondieron negativamente y no estarán en el suelo paceño.Claro está, Cambiemos ya piensa en el 2019 y el apoyo oficialista es para uno de los alfiles bonaerenses que ya jugó en las elecciones distritales, Ezequiel Pazos. Por ello, todos los esfuerzos serán para levantar al hombre propio y no levantar al rival.Así las cosas, la invitación quedó firme solo para los tres dirigentes del peronismo, Cristina, Massa y Duhalde.La única que confirmó la asistencia fue la exmandataria, que quiere aprovechar el acto para realizar una de sus primeras recorridas territoriales después de los comicios y “agradecer” a los vecinos paceños por el apoyo en las urnas el pasado 22 de octubre.Por su parte, Massa y Duhalde no confirmaron asistencia pero desde la comuna sostienen que “hay grandes chances de que vayan”. Si es así, la foto del tridente podría ser un hecho único en la política y principalmente en la previa a los comicios internos del peronismo.Cabe destacar que desde el distrito, remarcaron a La Tecla que la intención del acto “no tiene nada que ver con lo político, sino que apuntamos a lo social y la importancia que tiene la inauguración de un Hospital Oncológico”.“No hay ningún tipo de intención de Mario de hacer algo político con esto, sino que se quiere mostrar la problemática en salud en la Provincia”, señalaron fuentes comunales.