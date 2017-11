DEBATES

Tiembla la interna del PJ: Solá se reúne con todos y toma más distancia de Sergio Massa

Mientras se aleja del Frente Renovador, el ex gobernador tiene pautada esta mañana una cita con Walter Festa, intendente de Moreno. El lunes estuvo con Gustavo Menéndez, de Merlo. Ambos compiten por la conducción del PJ bonaerense.

El lunes con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Este jueves con Walter Festa, mandamás de Moreno. El ex gobernador bonaerense, Felipe Solá, se mete en la interna del PJ mientras se distancia cada vez más del Frente Renovador de Sergio Massa.Solá tiene previsto una reunión con Festa este jueves por la mañana, antes que Cristina Fernández de Kirchner realice un acto en José C. Paz. Así lo confirmó el propio jefe comunal en declaraciones a La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río.La reunión suma a las interpretaciones que hay en danza. Tanto Menéndez como Festa tienen la ambición de conducir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones previstas –por ahora- para el 17 de diciembre.Ambos fueron ganadores en la última elección y forman parte de la renovación del peronismo: llegaron a la intendencia de sus distritos en 2015, luego de haber destronado a viejos caciques del conurbano como Raúl Otacehé y Mariano West, respectivamente.Solá se reunió el lunes con Menéndez y otros jefes comunales de la Primera Sección en el marco de un acto por la “Unidad del Campo Popular”. Allí no estuvo Festa con quien sí estará hoy a partir de una invitación "gentil" a desayunar, que le realizó el actual diputado nacional. El encuentro está previsto por la mañana antes que Cristina vaya a José C. Paz."Lo veo a Felipe como una persona muy interesante, muy inteligente, con mucha capacidad; es muy generoso. Ojalá que podamos trabajar juntos adelante", afirmó Festa a Cadena Río esta mañana. El alcalde de Moreno ya dijo que su lista se va a llamar "Peronismo kirchnerista".Los rumores sobre una eventual salida de Solá del espacio político de Sergio Massa se escucharon ya en la previa del cierre de listas, al parecer, molesto por el rumbo del espacio, que quedaba atrapado en la grieta. Sin embargo, Solá accedió a encabezar la boleta de diputados nacionales de 1País.De todas maneras, ya durante la campaña, y luego de las PASO, Solá ya había manifestado su intención de participar de la unidad del peronismo con todos los sectores, incluso con el kirchnerismo dentro.