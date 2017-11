DIPUTADOS

Los "estúpidos" y el resto hacen cola para pegarle a "La Reina"

Luego de los violentos insultos de la diputada Elisa Carrió a los diputados Margarita Stolbizer y Federico Masso, en el marco de la discusión para modificar el Régimen especial para la donación de alimentos consagrado en la Ley 25.989, desde la oposición la cuestionaron con suma dureza.

Cree @elisacarrio que todos quienes la votaron opinan igual? Qué pena, cuánta soberbia junta en un solo dirigente. #RespetoCarrió pic.twitter.com/phY60F1GYs — Federico Masso (@FEDEMASSOTUC) 9 de noviembre de 2017

A la defensa de Panamá Papers, Arribas, acuerdo Correo y blanqueo clan Macri ahora se suma Caputo.

¿Cuál será el próximo acto corrupto a defender? pic.twitter.com/oY1maG8c5B — Alcira Argumedo (@AlciraArgumedo) 9 de noviembre de 2017

Carrió me trató de estúpida porque no pensaba igual que ella Toda la oposición se levantó y dejó sin quórum en repudio — Graciela Cousinet (@GCousinet) 8 de noviembre de 2017

Las cosas hay que tomarlas como de quién vienen, la Dip Carrio debería aprender a respetar al otro, @FEDEMASSOTUC además de ser un gran legislador es por sobre todas las cosas una gran persona. — Cecilia Moreau (@CECILIAMOREAU) 8 de noviembre de 2017

Es inaceptable que haya insultos entre colegas. No solo porque rompe el reglamento de la cámara, sino porque va en contra de la convivencia democrática. — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) 8 de noviembre de 2017

Nuestra solidaridad c/ dips Margarita y Masso x las faltas de respeto sufridas La prepotencia hace caer un dia de trabajo importante — EGC (@GracielaCamano) 8 de noviembre de 2017

"La sesión terminó en escándalo. Todo por no avisar que en la República que prometía Carrió ella era la Reina", manifestó a través de Twitter la representante porteña del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.En tanto, la massista Graciela Camaño, señaló: “Todos sentimos que no había ningún derecho a que una par nuestra haga eso. A mí me hizo acordar mucho al ‘vamos por todos’. Se pidió una sanción y el diputado Negri con mucha caballerosidad pidió disculpas. Pero sonconductas que no se pueden tener”."Carrió habló y terminó haciendo la escena que hace siempre cuando algo no le gusta, que es retirarse del recinto, pero está vez repartiendo improperios a los diputados que votaron en contra de la ley", añadió.En tanto, la mismísima insultada, Margarita Stolbizer, en su paso por el programa político A dos voces, expresó: "[Elisa] Carrió se para y me insulta directamente. Me dijo estúpida. Hay que estar muy mal para insultar a un colega en el recinto"."Carrió tiene trastornos de personalidad, es muy Cristina Kirchner, el síndrome de los que creen que todos lo saben, y se sacan cuando alguien le demuestra que no saben todo lo que está diciendo", sostuvo la ex candidata por Un País.Vale resaltar que mientras la Cámara de Diputados debatía en torno a la modificación de la Ley 25.989, la diputada de Cambiemos polemizó con los legisladores de Libres del Sur y el GEN por dicho proyecto, y remató: “¡Estoy harta del progresismo estúpido!”, lo cual provocó que unos minutos después la sesión se diera por finalizada.Luego, y ante estos insultos de Carrió, Masso reclamó que todo el recinto sancionara inmediatamente a Carrió: "Nos trató de locos, nos trató de estúpidos. ¿Qué más falta? Que este cuerpo sancione a la diputada", solicitó.