GUSTAVO ARRIETA

Peronismo: “Los intendentes del interior y el GBA suelen estar profundamente desconectados”

El diputado nacional y ex jefe comunal de Cañuelas, Gustavo Arrieta, analizó junto a La Tecla algunos de los porqué de la actualidad del Justicialismo provincial e hizo foco en la "perdida de identidad" del partido

-¿En que quedó ese ímpetu y esa fuerza del peronismo del interior que se vio en aquel acto de Cañuelas?-Estamos en un problema. La opinión pública, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires en general han legitimado fuertemente al gobierno de Cambiemos, sobre todo en el interior. Es una realidad que no podemos negar. El peronismo bonaerense ha perdido en los últimos años, y hablo de un buen tiempo hacia atrás, una década, síntesis e identidad. Cuando a los intendentes del interior y el Conurbano los sacás de los temas relacionados a las políticas públicas, a veces parece que estuvieran profundamente desconectados. Cada intendente es el reflejo de su comunidad.-¿Y cuál sería la solución?-Si los peronistas encontramos un canal de diálogo, aprendemos a respetar esta diversidad y esta riqueza que tiene el espacio, podremos reconstruir una identidad global que represente a toda la provincia de Buenos Aires. Hoy, esa identidad, producto de situaciones políticas, errores propios y virtudes ajenas, ya no existe. Creo que hay un tiempo para recuperarla. Debe ser sin apuro y dando pasos firmes. No importa la cantidad de votos que tenga el último distrito de la Provincia, lo que importa es que el peronismo bonaerense, dentro del campo nacional y popular, pueda volver a construir una identidad de la que todos se sientan parte, desde el intendente de Tordillo hasta la intendenta de La Matanza.-Suena muy lindo...-Por supuesto que es un camino muy difícil.-Hay elecciones en el medio...-Si, pero la construcción de un proceso de asociación, de identidad y de entender que en esa diversidad está la riqueza del peronismo, lleva tiempo. Si empezamos a entender la profundidad de las ideas que terminan agrupándonos a todos, tenemos futuro; sino seremos los dirigentes de la Provincia en su conjunto los que condenemos al movimiento político más importante de occidente a tener que atravesar próximos los años viendo como se pierden los derechos adquiridos.-¿En el peronismo falta el surgimiento de una figura, como sucedió con Vidal en el Pro?-Una, dos, tres, cuatro, las que sean. No hay figura que pueda reconstruir la confianza y el respeto, sino un proceso que debemos transitar todos y entre todos. El liderazgo es importante, pero más importante es que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, aprendamos a respetar al otro.