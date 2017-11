Los puntos que quedan por cerrar en la negociación del Presupuesto y la Ley Impositiva

En el oficialismo están convencidos que el martes sacan el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo. No obstante, reconocen que todavía quedan algunas cuestiones por resolver. La más importante: cómo se distribuirá e imputará el Fondo Educativo.

Siguen sucediéndose las reuniones en la Legislatura y fuera de ella para cerrar el Presupuesto y la Ley Impositiva 2018, además del Pacto Fiscal con los municipios y la adecuación presupuestaria de las Cámaras. No obstante, en el oficialismo están convencidos que la votación del paquete de leyes será el martes 14, y son muy optimistas en terminar de acordar en las próximas horas los puntos que todavía quedan por cerrar, y que son fundamentalmente tres.Un diputado de Cambiemos, exultante por el resultado de las negociaciones, aseguró que “la reunión de ayer de María Eugenia (Vidal) con (Sergio) Massa terminó de destrabar todo, fundamentalmente porque con esa reunión Massa cortó todas las negociaciones que por separado llevaban adelante sus muchachos”.“Massa eliminó la negociación individual y eso ordenó. A Sergio no le quedaba mucho margen y lo único que se llevó fue el día de la votación, logró que no fuera este jueves y la pasó para el martes. Ahora lo único que queda es saber qué van a hacer algunos muchachos de La Cámpora”, insistió en legislador en diálogo con La Tecla. De todos modos, reconoció que aún quedan cuestiones por finiquitar antes de llevar el proyecto al recinto.En ese sentido, el artículo más discutido del Presupuesto es el 45, que fija las normas del reparto del Fondo Educativo, y que ha generado el airado reclamo de los intendentes. Aceptan en Cambiemos que “seguramente se le van a hacer modificaciones”, para conformar a la mayoría. Lo que reclaman los jefes comunales es que se les dé más disponibilidad de los fondos, y no que el 85 por ciento quede atado a la imputación que decida la provincia como establece el proyecto original. También está abierta la negociación acerca del coeficiente de distribución que se utilizará para el reparto del Fondo Educativo.Sobre estos temas conversaron los intendentes radicales en sendas reuniones con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y con legisladores oficialistas. Los representantes de los alcaldes boina blanca fueron Davit Hirtz, Franco Flexas y Miguel Gargaglione.El martes estuvieron con el titular de Hacienda y este miércoles se juntaron con Roberto Costa, Carlos Fernández, Malena Baro, Marcelo Daletto, Jorge Silvestre, Maximiliano Abad y Walter Carusso. En ambos cónclaves plantearon las dificultades que le genera no disponer con más libertad de esos fondos, y el compromiso fue rever el rtexto.El otro punto a revisar es el artículo 42, que establece normativa de Propiedad Público Privada (PPP), donde se pide una baja del endeudamiento establecido para este fin.Además, así como la Legislatura se comprometió a bajar su Presupuesto del 1,5 al 1,2 por ciento del Presupuesto general de la Provincia, se alzaron voces para que también se achicara el gasto de la Defensoría del Pueblo. Actualmente la ley establece que ese organismo cuenta con una partida equivalente al 0,10 por ciento del Presupuesto General tomándose los recursos corrientes y de Capital.En este caso, la modificación que se estudia no toca el porcentaje, pero sí sólo se tomarían para la distribución los recursos corrientes. Es decir que la defensoría tendría el 0,10 por ciento de los recursos corrientes de la Provincia, sin contabilizarse los de Capital, por lo que el presupuesto del organismo conducido por Guido Lorenzino se vería mínimamente reducido.Todo eso está en la mesa de negociación más algunas revisiones sobre alícuotas de la Ley Impositiva “pero nada que implique un cambio sustancial”, según se afirmó a este medio desde el palacio de calle 7.