MISIVA

Reapareció Cristina y denunció una maniobra de “persecución” como herramienta del “ajuste”

La senadora electa por la provincia de Buenos Aires publicó una carta en las redes sociales antes de presentarse a prestar declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini. Redobló la apuesta y advirtió que tras presentarse en Comodoro Py retomará la agenda territorial junto a Mario Ishii en José C. Paz.

Después de tomarse unos días de descanso, entre los cuales participó del bautismo de sus dos nietos en el sur, Cristina Fernández retornó a la actividad en las instalaciones del Instituto Patria y desde allí elaboró una dura carta contra el Gobierno. En definitiva, la dirigente opositora y futura senadora denunció una "persecución" política y judicial como herramienta para avanzar con el "ajuste".En ese sentido, anunció que se presentará a prestar declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini, pero que una vez finalizada retomará su labor territorial en la Provincia y nada más y nada menos que junto a un virtual aliado de Cambiemos, Mario Ishii.Conforme al texto, la expresidenta fue invitada por el propio alcalde de José C. Paz para participar de la inauguración del Hospital Oncológico distrital.A continuación, el mensaje completo:“Mañana, en un nuevo capítulo de la persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores, fui citada a declaración indagatoria por el Juez Julián Ercolini, previa imputación del Fiscal Gerardo Pollicita. En mi caso particular, y como especial objeto de odio del Gobierno, la persecución incluye a mis hijos que, una vez más, fueron citados a declarar.Los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo Juez y el mismo Fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás. Si, así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo.El gobierno y sus aliados en el Senado buscan dos cosas. Una, amedrentar a la dirigencia política, social y sindical para que no haya voces verdaderamente opositoras a la segunda parte del plan de ajuste: precarización laboral, baja de las jubilaciones, impuestazo a los consumos populares y recorte de los recursos provinciales, entre otras medidas. La otra es distraer la atención de la sociedad argentina con un show mediático que permita ocultar el saqueo de la Nación y del bolsillo de los argentinos.Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar.Por eso, porque no debemos entrar en su juego, les pido por favor a todos y a todas que mañana nadie vaya a Comodoro Py. Voy a ir sola.Que nada, ni nadie, pueda distraer la atención sobre lo que está pasando: blanqueo de plata negra del hermano y amigos presidenciales, festival de deuda externa con Caputo off shore, inflación y tasas de interés sin freno, desocupación y precarización –las dos caras de una misma moneda-, jubilados con la mínima que les van a quitar 900 pesos por mes después de arrasar con la ley de movilidad jubilatoria, crisis energética por caída de la producción que Aranguren “combate” comprándole combustible a Shell y a sus empresas off shore sin que a ningún Juez se le mueva un pelo. Eso y más, es lo que están tratando de ocultar. Lo podrán hacer por un tiempo, pero estoy convencida que no lo van a poder hacer todo el tiempo.Después de Comodoro Py voy a visitar José C. Paz, entrañable localidad de la Provincia de Bs.As, donde su Intendente me invito a la inauguración del Hospital Oncológico Municipal, y donde también quiero agradecer el apoyo recibido en las pasadas elecciones del 22 de octubre.Cristina Fernández de KirchnerSenadora electa de la Provincia de Buenos Aires”.