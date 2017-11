Cooperativistas de La Plata trompearon al hijo de Emilio Pérsico

Una asamblea en la Cooperativa "Néstor Vive" terminó a golpes y empujones. Trabajadores acusan al hijo del líder del Movimiento Evita de querer dejar sin empleo a varios de ellos. Denunciaron que llevó gente a votar que nunca vieron en la cooperativa.

El Movimiento Evita hace agua por todas partes, sobre todo después de la fallida apuesta electoral que realizó, jugando para el equipo de Florencio Randazzo y siendo arrastrado por el fracaso electoral del Frente Renovador al no conseguir bancas en la Legislatura provincial.Si el presente parece no sonreir a Emilio Pérsico, el veterano líder de la agrupación, tampoco lo hace con su hijo Facundo, quien protagonizó un violento cruce con cooperativistas de La Plata.La noticia se viralizó luego de que uno de los trabajadores difundiera en las redes sociales las imágenes de una asamble de la Cooperativa de Trabajo "Néstor Vive", inscripta en el Programa Argentina Trabaja, administrada por el joven y que funciona desde el año 2013 en la capital provincial.Los cooperativistas denunciaron que Pérsico llevó a una patota para manejar la asamblea, en la que -según denunciaron- pretendieron dejar sin su puesto a varios de ellos."Ustedes son chupasangre, le sacan el laburo a la gente", lanzó un cooperativista, asegurando que venía a defender su trabajo. La respuesta de Facundo Pérsico fue "tomátelas de acá", dirigiéndose a uno de ellos.El clima se fue caldeando hasta que un trabajador denunció no conocer a varias de las personas llevadas por Pérsico para participar de la Asamblea, manifestando a viva voz que no los conocía.La tensión llegó a tal punto que el trabajador, a quien pretendieron retirar del lugar de la asamblea con el argumento de que "vos sos empleado", se abalanzó sobre Pérsico junto con otros acompañantes, generándose una escena de pugilato.