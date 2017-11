LAGUNA LA PICASA

Conflicto hídrico: Buenos Aires y Santa Fe expusieron ante la Corte Suprema

Autoridades del gobierno bonaerense y de Santa Fe defiendieron sus posturas en torno a la realización de obras de la Laguna La Picasa, que atraviesa ambas jurisdicciones y cuyo crecimiento en los últimos años incidió en las inundaciones de varias localidades.

Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las autoridades del gobierno bonaerense y de la provincia de Santa Fe expusieron en audiencia pública sus posturas frente a la emergencia hídrica y el conflicto originado a partir del crecimiento de la Laguna La Picasa que atraviesa ambas jurisdicciones.El Máximo Tribunal convocó a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación para conocer todas las posturas en cuestión antes de emitir un fallo al respecto en la causa caratulada como “Buenos Aires, Provincia de c/ Santa Fe, Provincia de s/ sumarísimo – derivación de aguas”.El subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa, en representación de la Provincia de Buenos Aires, pidió el cierre del canal alternativa norte y la realización de estudios para hacer más obras. “De esas propuestas se determinó un conjunto de obras de la cuales 10 ya se han terminado”, explicó y señaló que “la estación de bombeo de alternativa sur que por motivos contractuales no entró en operación”.En ese sentido, Silvosa consignó “que la operación sistemática y constante de drenaje de esa laguna (por la alternativa sur) nos hubiese permitido no tener el impacto que tenemos hoy en la zona”. A su vez, el funcionario de María Eugenia Vidal destacó las obra en la Cuenca del Río Salada reactivadas poco tiempo atrás en conjunto de la Nación “de manera que permita acomodar el reencauce de las aguas”.Los magistrados Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti le realizaron preguntas a los funcionarios que intervinieron. El titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, explicitó en una de sus intervenciones los interrogantes por los que convocaron a la audiencia:-¿Realmente hay acuerdo para terminar los canales norte y sur y la salida al Paraná?¿Hay un estudio claro de toda la cuenca acerca del diagnóstico y el pronóstico científico¿Hay un análisis compartido de la solución?Las preguntas caracterizan el eje. Tanto Santa Fe como Buenos Aires y, también la provincia de Córdoba, que forma parte de la Cuenca aunque no tiene acción en La Picasa, destacaron que existe un problema de coordinación pero que el conflicto es "soluble". De todas maneras, los canales norte o sur sería una solución gradual, porque el desagote llevaría entre tres y cinco años, tal como dio cuenta Lorenzetti en la reunión."Hay acuerdo para el estudio de la salida del Paraná. Lo vamos a encarar con un estudio de la consultoría. En su momento realizó un estudio el Instituto Nacional del Agua hace varios años para la salida del Paraná, que debe ser actualizado", destacó Juan Carlos Bertoni, secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe. "Lamentablemente debo decir que no existe una solución de ingenería a corto plazo. Tenemos que pensar en el mediano y largo plazo", apuntó.Por su parte, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo José Bereciartúa, destacó que la Legislatura de Santa Fe ya aprobó la conformación del Comité de cuenca de La Picasa. En los próximos días, el Gobierno nacional va a mandar un proyecto de ley en ese sentido.El funcionario de la Nación destacó que "las tres provincias tienen canales clandestinos" y expresó que "tienen la característica común de venir de una larga etapa de planificación sin un modelo de gobierno", en un tiro por elevación a la administración anterior.Asimismo, consideró que la solución pasa por la creación de una red de drenajes. "Éste es un sistema dinámico en el que hay que distribuir el agua y creando un sistema de regulación para cuando falte el agua, que creemos que puede pasar en el futuro. Eso hay que hacerlo en el territorio, no sólo en La Picasa"ConflictoEl epicentro del conflicto es en la zona de la laguna La Picasa, al sur de de Santa Fe. En sus inicios contaba con una superficie de 1.400 hectáreas y un metro de profundidad, pero en unos años se convirtió en una laguna de más de 50 mil hectáreas de superficie y más de diez metros de profundidad. Buenos Aires le echó la culpa a la provincia de Santa Fe por la falta de obras, algo que también expresó en últimos días la diputada Elisa Carrió.La convocatoria se da en el marco de una causa iniciada por la Defensoría del Pueblo bonaerense con la que se busca frenar las inundaciones en territorio bonaerense. Concretamente, el pedido tiene que ver con las obras realizadas por Santa Fe que alteraron el escurrimiento natural de la laguna La Picasa, lo que derivó en la anegación de varios distritos de Buenos Aires.La diputada de la Coalición Cívica se presentó como amicus curiae en el conflicto hídrico que mantienen la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. “Lilita” hizo una presentación con la diputada Luciana Lehmann de cara al tratamiento que le dará la Corte Suprema de Justicia.El conflicto tuvo distintos momentos de cruces. Por caso, el subsecretario de infraestructura hidráulica, Rodrigo Silvosa, enfatizó tiempo atrás que la Provincia no tiene capacidad para almacenar más agua”, en una reunión realizada tiempo atrás en el marco del Comité interprovincial.