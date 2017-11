LEGISLATURA

Acuerdan el Presupuesto y el paquete económico de Vidal, pero la votación deberá esperar unos días

La sesión programada para este jueves 9 de noviembre fue postergada y la discusión por la Ley de Leyes deberá esperar, en principio hasta el martes 14, donde se trataría en ambas Cámaras. Revés legislativo para el kirchnerismo que intentaba trabar el paquete de leyes en busca de mayores modificaciones. El oficialismo acordó con varios sectores, incluso fracciones del PJ

El gobierno de la Provincia no podrá tratar este jueves, como era su deseo, el Presupuesto General de la Provincia, la Ley Impositiva, el Pacto Fiscal y la ley que modifica el presupuesto de la Legislatura. No obstante, en las últimas horas avanzó en acuerdos macro que le permitirían sortear la votación sin sobresaltos el martes 14, cuando las leyes se tratarían primero en Diputados y luego en el Senado.Una clave para avanzar en las negociaciones fue la reunión que mantuvieron este martes María Eugenia Vidal y Sergio Massa. En una reedición de lo que pasó con los dos Presupuestos anteriores, la Gobernadora y el líder del Frente Renovador volvieron a darle las puntadas a un acuerdo que le permitirá al oficialismo contar con el esperado pack de iniciativas legislativas que van más allá de la previsión de gastos del año que viene. Pero no sólo con Massa se llegó a un entendimiento, también con el GEN y sectores del PJ.Desde el kirchnerismo se hicieron esfuerzos para trabar la votación y evitar así que la Gobernadora logre la aprobación de la Ley de Leyes en unos escasos diez días desde su envío, pero no lograron imponerse.El deseo del titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y el diputado nacional kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro, era "voltear" el Presupuesto. Sin embargo, Provincia logró hacerse pesar en la rosca y los intensos llamados que mantuvieron los hombres del kirchnerismo no lograron el efecto deseado.Los dirigentes de la oposición más firme a Cambiemos, buscaron que la votación se caiga y se demore. Del otro lado, el Gobierno buscaba conseguir el apoyo legislativo cuanto antes y sacar rédito político del diálogo, el consenso y la transparencia como los principales artífices de dicho logró.En este contexto, en las últimas horas se avanzó en un acuerdo entre el Gobierno y algunos sectores de la oposición no K. El combo incluye al Frente Renovador de Sergio Massa, el GEN de Margarita Stolbizer, y algunos legisladores del Partido Justicialista, principalmente del bloque FPV-PJ, que preside Walter Abarca, además de algunos peronistas que en la Cámara denominan “sueltos”, como los que responden a Fernando “Chino” Navarro.Vale destacar que el bloque del FPV-PJ no varió su representación legislativa a pesar de las diferencias electorales en los últimos comicios. De los 13 integrantes, varios de ellos decidieron apostar a Florencio Randazzo como opción para renovar el peronismo y alejarse del kirchnerismo. Se trata de Andrés Quinteros, Marcelo Feliu, Manuel Elías, Evangelina Ramírez, Mariano San Pedro. En su momento, Mauricio Barrientos tomó el mismo camino pero luego decidió apoyar a Unidad Ciudadana y a Cristina Fernández.Igualmente, el apoyo a la Ley de Leyes llegaría, tal como ocurrió en diciembre de 2016, con los legisladores con responsabilidad territorial con algún intendente bonaerense. en ese marco, se destaca una reunión de la semana pasada entre el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.En este marco, el diputado bonaerense del GEN, Marcelo “el Oso” Díaz, explicó a La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) que “el Presupuesto es una herramienta que necesita el Gobierno”. De esa manera, remarcó que “tenemos buena voluntad y tenemos la intención de discutir algunas cuestiones”."Nosotros tenemos muy buena predisposició", agregó y señaló que "dependerá de los acuerdos de los diferentes bloques, las diferencias existen pero no deberían condicionar la aprobación del Presupuesto".Así, el gobierno logró salir bien parado de la discusión y se encamina a tener su votación, no con los tiempos autoimpuestos, pero si con su principal rival como gran perdedor de la rosca por los pasillos de la Legislatura. No obstante, la demora deja un margen de horas abierto que en estas cuestiones nunca es conveniente para quien está apurado, y siempre pueden surgier “complicaciones".