SIN APOYO

Stolbizer se aferra a Massa para reciclarse y no desaparecer

Después de la pésima elección de la alianza Un País, la líder del GEN busca evitar el final político. Para eso, se para bien cerca del diputado que también debe afrontar la tarea de mantenerse vigente.

Pasaron las elecciones de medio término y el pobre desempeño electoral de Un País dejó a dos posibles presidenciables al borde de la desaparición política. Es que, en las urnas, la sociedad hizo pagar a la tibia oposición y sus escasos votantes en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se redujeron aún más en las generales de octubres.Ante la situación, los líderes de la alianza entre el GEN y el Frente Renovador, Margarita Stolbizer y Sergio Massa, deben afrontar la difícil tarea de sobrevivir a una pesima elección y al final de sus cargos.Es que, claro está, los dos diputados nacionales vencen su mandato en diciembre próximo y ninguno tendrá un escaño para mantenerse al filo del debate político. Como si fuera poco, la espalda política de la líder del GEN es menor a la de su par renovador, ya que no posee intendentes, el número de legisladores es menor y también vencen mandato.Al menos, el tigrense, por el momento, mantiene algunas intendencias de la Provincia y si bien tuvo una sangría importante de representantes legislativos, un número interesante se mantiene en su entorno.Así las cosas, el panorama más complicado lo tiene Stolbizer que si bien recibió el visto bueno de Provincia para dar el salto a Cambiemos, se resiste y se plantea como una opositora afín a la alianza gobernante.En ese marco, y con la tarea de no desaparecer de la política, en las últimas horas volvió a aferrarse al exintendente de Tigre. Conforme lo señalado por la madre del basquetbolista Nicolás Laprovittola, “vale la pena seguir trabajando juntos” con Massa. Incluso, aseguró que no se arrepiente de la alianza con el líder del Frente Renovador.En definitiva, para lograr sortear el mal trago electoral que la dejó en el quinto puesto en el 2015 y terceros en 2017 a casi 30 puntos del primero, Stolbizer buscará mantenerse en la órbita del massismo y juntos no desaparecer.