ANTICIPADOS

Cambiemos ya tiene su candidato para la lucha por La Matanza 2019

Las calles del histórico bastión peronista se llenaron de pintadas que candidatean al actual ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. La campaña empezó a menos de catorce días de terminar los comicios de medio término.

Casi al instante de que el jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai, vuelva a poner en discusión la posibilidad de avanzar en la división de La Matanza desde la nueva Legislatura bonaerense, las calles matanceras comenzaron a pintarse de amarillo. No por el visto bueno a la intención divisora, sino porque la rosca política de cara al 2019 no tardó en llegar.El nombre en cuestión con el que pintaron las calles del histórico bastión peronistas es nada más y nada menos que el de Alejandro Finocchiaro, extitular de Educación de la Provincia y actual ministro de Educación de la Nación.Los carteles “Finocchiaro 2019”, con la mitad de las letras en blanco y el resto en amarillo se puede ver en diferentes puntos de la comuna que actualmente conduce Verónica Magario y que Cambiemos sueña conquistar y se lanzó a la lucha con bastante anticipación.Es que, los comicios de medio término arrojaron un escenario complicado para el oficialismo bonaerense y nacional en la comuna de la Tercera sección electoral. Si bien mejoraron sus números, el peronismo le saca una luz de ventaja y la victoria fue por más de 150 mil votos de diferencia (20 puntos porcentuales).Por ello, con menos de catorce días posteriores a los comicios, desde Cambiemos salen a la batalla final por La Matanza. El nombre elegido para tratar de instalar a lo largo de los dos años restantes es el de Finocchiaro.Cabe destacar que, desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal en diciembre de 2015, cada vez que hubo que realizar un timbreo en el distrito, el mandamás de las recorridas es el mismo Finocchiaro, a quien ya venían intentando posicionar. Incluso, en algún momento sonó como posible candidato a concejal, aunque no ocurrió así.De esta manera, el ministro de Educación gana terreno en una puja en la que también se anota el titular de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.