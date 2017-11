CAMARA BAJA

¿Quién se queda con la presidencia del bloque? La rosca paralela que subyace en Cambiemos

Por fuera de las reuniones que internamente los legisladores tienen por el Presupuesto 2018, en el oficialismo se dirime el minuto a minuto por ver quién se queda al frente de la bancada de Cambiemos. Silvestre corre con ventaja para quedar al frente nuevamente del bloque pero también emergen otros nombres como Abad, Lorden y Paris.

Tiempo de rosca para Cambiemos. A las consabidas reuniones por la letra chica del Presupuesto 2018 por el andarivel paralelo subyace la rosca por ver quién se queda con la presidencia del bloque de diputados oficialista.En la danza de autoridades para la etapa a encarar post 10 de diciembre son 4 los nombres que suenan y todos pertenecen al radicalismo. A saber: el actual presidente del bloque, Jorge Silvestre, el marplatense Maximiliano Abad, la saladillense Alejandra Lorden y la diputada oriunda de Zárate, Sandra Paris.No obstante, según pudo saber La Tecla, el minuto a minuto marca que el nombre que corre con ventaja sobre el resto es el nuevejuliense Jorge Silvestre. Es que el actual legislador cuenta con los avales internos necesarios para seguir en ese puesto pero su continuidad aún no está confirmada debido a que el propio legislador estaría analizando seguir o no al frente de ese cargo.El análisis de ese impasse obedece a un cambio de época en el contexto legislativo. Fuente vinculadas al manejo interno del bloque le señalaron a este medio que debido a que el escenario de los dos primeros años en la Cámara es muy distinto a los próximos dos, Silvestre podría elegir retirarse elegantemente del cargo y dejarle ese lugar a otro correligionario.En ese punto en particular, emerge una verdad incontrastable: quien lo siga en su cargo deberá contra, indefectiblemente, con su acompañamiento. En ese sentido, quien aparece detrás de su figura y correría con algún tipo de ventaja sobre el resto sería Maximiliano Abad. Su tentaiva presidencia se vislumbra además por otro secreto a voces: quien compite mano a mano por ese lugar es Sandra Paris que prefiere quedarse en el Consejo de la Magistratura.En tanto, Alejandra Lorden aparece más rezagada y el rumor de la linqueña Vanesa Zuccari era sólo eso: un mero rumor sin sustento político/partidario: "Está muy verde todavía", le confiaron a este medio.Por fuera de ello, la vicepresidencia seguiría en las mismas manos: César Torres y, gula mediante, versiones deslizadas a este medio aseguran que el oficialismo irá además por la vicepresidencia primera de la Cámara aunque, en este punto en particular, la figura del actual presidente Manuel Mosca estaría poniéndole paños fríos a esas ínfulas debido a que su voluntad sería cedérsela a un sector del peronismo.