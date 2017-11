CAMBIEMOS

Se reiteran las amenazas de bomba a las municipalidades amarillas

Una nueva amenaza de bomba recibida a través de un llamado telefónico obligó a desalojar en las últimas horas la Municipalidad de La Plata, y equipos especializados en explosivos realizaron peritajes en el lugar para descartar cualquier amenaza.Según fuentes oficiales, a las 15:30 de este martes se recibió un llamado en la Subsecretaría de Prensa en el que se amenazaba con la presencia de una bomba en el edificio.Automáticamente se llamó al 911 y la Policía ordeno desalojar el lugar para que puedan trabajar así los peritos de la División de Explosivos de la Policía Bonaerense.Luego de la requisa correspondiente, permitieron que el personal municipal pueda volver a las oficinas, ya que no se detectó ninguno objeto amenazante en el lugar.Lejos de ser un evento aislado, el suceso se repitió varias veces en lo que va del año, no sólo en la comuna comandada por Julio Garro, sino también en otras municipalidades oficialistas, entre las que se cuentan la de Morón y Mar del Plata, que también debieron ser evacuadas.Lo mismo ocurrió en el territorio comandado por Martiniano Molina. La administración comunal quilmeña ya presentó la segunda demanda civil por la problemática y hay otras cinco en proceso de elaboración. Uno de los casos en los que se está avanzando es el de un hombre de 46 años que ayer fue apresado, tras realizarse un allanamiento en su domicilio.El mes pasado, la Provincia lanzó una campaña mediática con mensajes para concientizar acerca de que las intimidaciones no son una broma sino un delito. El lema habla de una amenaza a la educación, mientras se piensa en llevar a la justicia a los tutores de los menores responsables.