Javier Burelli: "La renovación del peronismo es una mentira total"

El dirigente político anticipó sobre la reunión que se está organizando para disputar la conducción del partido en La Plata: “Vamos a pedir públicamente la renuncia de las autoridades, y que se convoque a todos los sectores"

Dirigente político peronista Javier Burelli conversó con Cadena Río sobre el panorama del PJ en un contexto signado por las elecciones en el partido. “La renovación del peronismo es una mentira total. Estamos hablando de que hasta ahora competirían por el partido muchos de los que ya están, y algunos que dejaron hace 15 años, asique si eso es una renovación, tenemos un problema grande como peronistas”, dijo.“Acá hay un egoísmo de los dirigentes, que al haber acompañado a otro candidato por afuera del partido debieran renunciar al mismo, porque si vos vas por afuera, es licito, pero tenés que renunciar al PJ porque vos no lo representaste”, agregó.Sobre el resultado de las últimas elecciones, evaluó: “Nunca en la historia sacamos un 5%. Es una vergüenza que el peronismo no haya estado todo junto, compitiendo como corresponde, y en todo caso perdiendo pero perdiendo bien, no dividido por sectores. Hoy, los mismos que fueron por afuera son los que quieren conducir y se quieren mostrar como renovación. Después dicen que convocaron a todos los sectores. Nosotros somos 60 referentes de la ciudad, con mucha ascendencia peronista, y no hemos sido convocados jamás”.“Nunca se nos ha llamado para ver cómo pensábamos, las ideas que podíamos aportar, porque acá se trata de compartir y de renovar en serio el peronismo –desarrolló-. A nivel nacional, provincial y municipal, debieran dar un paso al costado y buscar una generación nueva, con el verdadero militante de barrio, el que realmente labura. Convocar a todos los sectores, principalmente a la gente de abajo, la gente de barrio”.En esta línea, agregó: “Por ahí se identifica a los más reconocidos como militantes, y el verdadero militante de años que nunca tuvo una oportunidad de llegar, ese es el verdadero dirigente, el que realmente sufre cuando el peronismo pierde, y no solamente el que utiliza el partido como escudo para llegar a algún lugar. Nosotros estamos llenos de militantes de alma, que deberían tener por primera vez en su vida una posibilidad de integrar el partido”.Burelli adelantó que convocaron a una reunión para mediados de este mes donde se reunirán los 60 dirigentes platenses. “Somos compañeros con diferente criterio dentro del PJ, no pensamos de acuerdo a la conducción actual, ni siquiera a los que se postulan, y vamos a pedir públicamente la renuncia de las autoridades, y que se convoque a todos los sectores, independientemente de que algún sector no esté afiliado al PJ”, expresó.“Siempre estamos con la idea de construir algo mejor para los vecinos, y en este caso, para el partido, también con toda la voluntad de ayudar y cambiar realmente, y que el PJ vuelva a ser un partido para la gente”, aseveró.En torno a la situación económica y social, expuso: “La cosa está cada vez peor, cada vez más difícil en todos los aspectos. En la parte estructural es evidente que están trabajando, que le han puesto muchas ganas, hay muchas obras que se pusieron en práctica y eso está muy bien. Lo que pasa es que hay dos sectores, o dos realidades: una tiene que ver con la estructural, que es mejorar la calidad de la vida de la gente, que está muy bueno; pero tenés también una social, donde hay que contener a las personas que carecen de recursos, y en ese sentido creo que el gobierno a nivel general, nacional, provincial y municipal, debería dar un vuelco importante”.Al respecto, subrayó la necesidad de contar con funcionarios “realmente capacitados en el trabajo social, sino es imposible que entiendas las problemáticas de la gente en cuanto a la asistencia alimentaria o a los comedores. Si vos ponés a una persona que nunca en su vida tuvo ese tipo de trabajo, no lo va a entender como la persona que lo padece, o aquella persona que ha trabajado socialmente durante muchos años y que puede entender la realidades de los vecinos a nivel social o alimentario”.Por último, sostuvo que la capital bonaerense “si bien en algunos aspectos ha mejorado , es una de las ciudades con mayor desocupación, y eso hace que vos tengas que generar socialmente más ayuda”.