PARADISE PAPERS

Unidad Ciudadana pide la renuncia de Aranguren y que Macri brinde explicaciones

Luego de que días atrás solicitarán la renuncia del actual ministro de Finanzas Luis Caputo, desde el espacio que conduce la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora pidieron que el ministro de Energia, Juan José Aranguren, también dé un paso al costado.

Mediante una carta pública, Unidad Ciudadana abogó para que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, dé un paso al costado."A partir de la información difundida en los “Paradise Papers”, los argentinos nos enteramos que otro ministro del gabinete del Sr. presidente Mauricio Macri se encuentra involucrado en el escándalo internacional. Se trata nada menos que del actual ministro de Energía de la República Argentina, Juan José Aranguren", señalaron desde UC.En ese sentido y siguiendo la información que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, desde el frente kirchnerista destacaron que "el ministro Aranguren se desempeñó como director de una sociedad off shore radicada en Barbados, que fue beneficiada con contratos de venta de gasoil al Estado argentino por más de 150 millones de dólares, durante su gestión como ministro responsable del área"."La firma off shore que se encontraba bajo la dirección de Arangueren, además de estar radicada en un paraíso fiscal y nunca ser declarada por el ministro, fue contratada por el Estado argentino en al menos 13 oportunidades durante los últimos dos años, para la compra de gasoil", indicaron en el escrito al tiempo que afirmaron que "ese negocio le reportó ganancias escandalosas por más de 150 millones de dólares durante su gestión"."Aranguren no sólo fue parte de una firma off shore, que en el mundo están sospechadas por ser cuevas de negocios ilegales vinculados al narcotráfico o el lavado de activos, sino que le otorgó negocios millonarios con el Estado argentino; algo absolutamente incompatible con su función", destacaron.En la carta dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, desde el espacio que conduce la senadora electa por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner le recordaron al Jefe de Estado que "esta no es la primera denuncia que pesa sobre el ministro Aranguren respecto a la incompatibilidad del cargo que desempeña con su anterior actividad empresarial" ya que "el año pasado fue denunciado por haber beneficiado a Shell, la empresa de la que era accionista y que presidió durante años, en la compra de gas a Chile"."Esta causa se encuentra en manos del juez federal Luis Rodríguez sin que aún se tengan noticias de algún avance en la investigación", resaltaron.Al mismo tiempo, los comandados por CFK consideraron que "al igual que el ministro Luis Andrés Caputo, -por el cargo que ostenta- Juan José Aranguren está en condiciones de obstruir las investigaciones que la justicia deberá realizar sobre los hechos en los que está involucrado".Por tal motivo, pidieron la renuncia de Aranguren "porque, además, pone en peligro las investigaciones judiciales que se están realizando, y las que se llevaren a cabo en su contra, en razón de que puede obstruir el trabajo de la justicia para su propio beneficio".Por último, desde UC exigen que Macri ante la presencia de otro ministro de su gobierno en la lista de los "Paradise Papers", "brinde explicaciones a todos y a todas las argentinas".