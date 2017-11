FURIA RURAL

Tras la suba de impuestos, el campo se le retoba a Cambiemos: "Este no es el cambio que se votó"

En una reunión donde cada parte dijo lo suyo, dirigentes rurales y legisladores cruzaron opiniones por el aumento del 50% en el Inmobiliario Rural. Desde el Agro buscan que ese gravamen se reduzca al 25%. Desde Cambiemos pidieron que entiendan que gran parte de lo que se recauda vuelve a los productores en obras.

Entidades agropecuarias tuvieron un cara a acara con legisladores de todos los bloques y en especial con los que integran la comisión de Presupuesto e Impuesto.Con la mira puesta en modificar el incremento del 50% que el Ejecutivo provincial busca plasmar en el Inmobiliario Rural, Matías de Velazco, presidente de Carbap dejó plasmado su enojo con los números impositivos que el equipo técnico/económico bonaerense proyecto sobre el sector del agro."Pudimos exponer bien los temas y expusimos nuestras razones por la que considerábamos que el 50% de aumento es una barbaridad, algo lógico sería alrededor de la inflación porque no hay nadie que pueda defender un 50% de aumento a fines del 2017 cuando la inflación proyectada para el 2018 es del 12%", apuntó el una ensayada rueda de prensa.En ese sentido, el dirigente sostuvo que considera como respetable "un aumento que ronde el 25%" y agregó que como respuesta los legisladores le dijeron que lo van a "gestionar". No obstante, según relató el propio de Velazco deslizó que pedirán un encuentro con referentes del gabinete de Vidal para llevar adelante sus propias gestiones."Es una carrera contrarreloj porque metieron el Presupuesto ni bien salieron las elecciones, hay mucho disconformismo y mal humor en el interior bonaerense", apuntó el dirigente.Además elevó el tono de las críticas al puntualizar que "este no es el cambio que se votó, está faltando diálogo, con Sarquis tenemos diálogo permanente pero no sé si es tan escuchado en el gabinete de la Provincia".Por su parte, a la hora de las respuestas, el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el oficialista Marcelo Daletto, aseguró que "con el objetivo de que salga un mejor proyecto escuchamos a Carbap, también lo haremos con la Federación Agraria, con planteos que podemos no compartir pero marcando de nuestra parte lo que significan los impuestos en un Presupuesto pero también lo que es el gasto. Y acá hay un gasto cada vez más grande en obra pública que muchas veces se ve reflejado en beneficio del interior y en beneficio de los productores"."Como nunca vamos a gastar en obras hídricas o en la repavimentación de rutas, pero queremos exponer también que hay impuestos que bajan como Ingresos Brutos y otros que suben mucho menos, conmo es el caso del Inmobiliario Rural, pero hay un gasto público que vuelve a los productores", explicó.El diputado de Cambiemos manifestó que "el año pasado hubo reconsideración en impuestos como el Sellado de Origen y este año vuelve. Vamos a trabajar para dar respuesta a algunos de los pedidos teniendo en cuenta que todo cambio implica un costo fiscal y eso es dinero menos que la Provincia recauda"."Si queremos repavimentar 1.500 kilómetros de rutas, si queremos, como se está haciendo ahora, abrir los sobres para la licitación de obras en canales de zonas inundadas en la zona de Villegas, América, toda esa zona para llevar el agua al Salado, son miles de millones destinados a los sectores productivos y de algún lado ese dinero tiene que salir. O con impuestos o con endeudamiento", enfatizó.