CARA A CARA

Fondo Educativo: intendente de Cambiemos cree que Lacunza puede ceder algo

El jefe comunal de Pilar, Nicolás Ducoté, reconoció que habló con el ministro de Economía y podría bajar el piso del 85% para infraestructura. Los alcaldes oficialistas expresarán sus reclamos por la desaparición del Fondo de Infraestructura Municipal.

Los intendentes que integran la mesa de Cambiemos, a los que se sumarán otros jefes comunales oficialistas, participarán esta tarde de un encuentro con el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza y con el titular de Educación, Gabriel Sánchez Zinny.Como adelantó La Tecla, la reunión -pedida por los jefes comunales- se centrará en la preocupación que genera en los alcaldes algunos aspectos del Presupuesto y el Pacto Fiscal Municipal, que el Ejecutivo envió a la Legislatura para su aprobación.Previo al cónclave, el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, dijo a Cadena Río (88.7 FM) que dialogó personalmente con el titular de la cartera económica provincial, quien le expresó que existe voluntad como para reconsiderar algunos aspectos que no cierran por completo a los intendentes, como el tema del Fondo Educativo.Al respecto, Ducoté aseguró que Lacunza admitió que "hay dos disposiciones que nos preocupan: una es la manera que se calcula el Fondo y que se va a recalcular, teniendo en cuenta variables como la cantidad de estudiantes que tiene cada distrito o el estado de las escuelas. El otro es cuánto de ese dinero tiene que ir para infraestructura. El ministro empezó con un piso alto, del 85%, pero creemos que podemos bajarlo un poco porque hay municipios que tenemos a cargo universidades o educación no formal"."La idea es ponernos de acuerdo en cual es la mejor manera de invertir en educación, que es una de las prioridades a las que muchas veces no se le presta atención. En el caso de Pilar, qué podemos hacer para asegurarnos de que todos los establecimientos educativos estén en las condiciones adecuadas, que los casi 3 mil chicos que tenemos sin vacantes puedan ingresar, además de lo que podamos hacer en escuelas de oficios, talleres y universitarias", comentó.La "Mesa de los 6" que asistirá al encuentro, programado para las 15 horas en la Ciudad de Buenos Aires, está conformada por 3 del PRO (Jorge Macri, de Vicente López; Néstor Grindetti, de Lanús y Ramiro Tagliaferro, de Morón) y otros 3 radicales: el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas; su par de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione y el intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz.Según pudo saber La Tecla, los alcaldes oficialistas volverán a reclamar, además, por la desaparición anunciada del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).