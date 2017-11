RECLAMOS

El Gobierno suma otra pálida a nivel mundial

Desde la Federación Mundial de Trabajadores Científicos le enviaron una misiva al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao. En definitiva, le exigen que ponga en funciones a Roberto Salvarezza, integrante electo del directorio del CONICET.

Hace casi un año atrás, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) tuvo elecciones entre sus integrantes y se definió que el actual diputado electo por Unidad Ciudadana, Roberto Salvarezza, sea uno de los miembros del directorio del CONICET. A pesar de ello, desde el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que conduce Lino Barañao, no se cumplió con la voluntad de la comunidad científica y no se lo puso en funciones.Aproximadamente un año de antigüedad lleva el reclamo del expresidente del CONICET, Salvarezza, quien exige asumir el puesto en la mesa de directores del área especializad en investigaciones, tal como lo definieron las elecciones. No obstante, el exministro de Cristina Kirchner y actual hombre de Mauricio Macri, no ha dado lugar al reclamo y el futuro diputado nacional sigue a la espera de ser nombrado.Ante ello, desde la Federación Mundial de Trabajadores Científicos enviaron una carta dirigida al funcionario nacional para que cumpla con la voluntad popular y nombre al hombre en cuestión.Desde la organización internacional hicieron llegar “el repudio por la discriminación política” que padece Salvarezza. Además, señalaron que “la Federación Mundial de Trabajadores Científicos ha tomado conocimiento de la grave situación”.En tanto, aseveran que “la situación viola” diferentes artículos de la “recomendación relativa a la situación de los investigadores de la UNESCO, que prohíben cualquier acción discriminatoria”.Con dicho panorama, la carta firmada por el presidente del organismo internacional, Jean Paul Lainé, exige a Barañao que cumpla de inmediato con la voluntad popular y ponga en funciones a Salvarezza.