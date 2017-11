El campo llega a La Plata para hacer oír su voz ante los legisladores

Carbap se reunirá hoy con integrantes de la Comisión de Presupuesto para expresar su preocupación ante el aumento en el Inmobiliario Rural. Dicen que apoyan las obras del gobierno de Vidal, pero que muchos productores no pueden hacer frente al pago de esas tasas.

El aumento del 50% en el impuesto Inmobiliario Rural, previsto en el paquete de leyes que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura para su aprobación, ha puesto en estado de alerta a los productores rurales.Por este motivo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) será recibida hoy por miembros de la Comisión de Presupuesto de Diputados, que encabeza el oficialista Marcelo Daletto, para expresar sus reclamos ante lo que consideran un incremento desproporcionado de las tasas para el sector del campo.El tesorero de dicha entidad, Horacio Salaverry, dialogó con el programa La Tecla en Vivo de Cadena Río (88.7 FM), expresando que, contrariamente a los dichos del ministro Hernán Lacunza en el sentido de que hacía una década que no se ponían al día, "las actualizaciones se han hecho todos los años. Incluso en 2012 se hizo la famosa actualización de las parcelas rurales por parte del gobernador Scioli, que fue muy conflictiva en su momento y que por eso estuvimos en La Plata protestando por esa situación. El decreto que sacaron tenía aumentos del impuesto de entre 900 y 2.400 por ciento y, de ahí en más, todos los años se actualizó el tributo"."Inclusive con esta gestión también se actualizó en 2015 para 2016 en un 34 por ciento, algo que no discutimos porque tampoco tenemos la intención de desfinanciar a la Provincia, reconociendo la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y el esfuerzo que hace en distintas áreas como la de infraestructura", añadió.El dirigente ruralista explicó que "si se mira el Presupuesto, de los 15 mil millones de pérdida de recaudación, unos 5 mil van a ser soportados por nuestro sector. Lo que no podemos es soportar una subida del impuesto del 50% para emparejar las cuentas fiscales. Nosotros entendíamos que el ajuste podía acompañar la inflación, pero de ninguna manera llegar a ese porcentaje".En otro orden, consideró que "otra cosa complicada es una modificación en el sector de Ingresos Brutos para un sector de las Pymes, que con un grado de 78 millones hacia abajo no pagan, mientras que en el sector agropecuario no pagan de 3 millones para abajo. Nos parece que, en este caso, también debería haber habido un tratamiento más parejo. En este caso el impacto del tributo es pareja en parcelas grandes y chicas, lo que se llama boleta contra boleta en el cual, cualquiera de los sectores va a sufrir un incremento exactamente igual", dijo.Salaverry expresó, además, que "también se va a registrar un incremento en un impuesto sumamente distorsivo, como es el Impuesto Inmobiliario Complementario, del que ya hemos pedido su desaparición porque afecta más a los que están en la parte baja de la escala. Además, todo esto a partir de un revalúo que se hizo de 17.000 partidas en la provincia de Buenos Aires"."Queremos que se active la mesa de impuestos, que se reunió una sola vez, hace tres meses. Sobre el impuesto aparece una tasa nacional, otra provincial y un impuesto que es la Tasa Vial, que se paga para hacer cosas importantes como caminos, cuyos valores en muchos casos superan, incluso, el del propio Impuesto Inmobiliario", reclamó.