"Una parte de la sociedad vota un gobierno como si contratara un servicio de alarma o Netflix"

El suspendido juez Luis Arias está seguro que oficialismo y sectores de la oposición fueron por su cabeza. Cree que mucha gente tiene una visión consumista de la política. Dispara contra todos y no deja títere con cabeza.

Luego de la suspensión aplicada por el Jury de Enjuiciamiento, el juez Luis Federico Arias, titular del juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, apuntó a sectores políticos por su situación, votada la semana pasada por unanimidad.En diálogo con el programa Mañanas sin Filtro, que se emite por Cadena Río (88.7 FM), Arias aseguró que conoce bien "el escenario político y el fuero contencioso administrativo está, precisamente, para controlar al poder, o al menos debería hacerlo. También conozco bien las consecuencias cada vez que dicto un fallo, pero lo que más me duele es que muchos ciudadanos no se quieren dar cuenta, esconden la cabeza debajo de la almohada, no quieren escuchar, no quieren ver lo que esto significa, porque yo siempre he trabajado para ellos. Para todos, no para un sector de la población".En tal sentido, se refirió al "bajísimo nivel de compromiso de una parte de la sociedad, que tiene un pensamiento netamente consumista y vota un gobierno como si contratara un servicio de alarma o Netflix. O para que le limpie la calle o le arregle la lamparita. Y yo creo que bajo esa sombra, los monstruos de la política, que hay muchos, dirigentes de buena formación, están siempre a la vista y uno queda metido en la gran maraña de un gran mercado de compra-venta de voluntades"."Yo estoy seguro que han negociado mi cabeza, en este marco en el que se intenta aprobar ahora el Presupuesto, como lo hicieron el año pasado cuando se aprobó el endeudamiento. Y votaron casi todos la designación de Lorenzino como Defensor del Pueblo como pago, como retribución al voto que le dieron a Vidal. Y las defensorías adjuntas se las dieron al massismo, otras a sectores de Randazzo y así pagaron a todos los sectores políticos. A otros le dieron cargos como a Pablo Bruera en La Plata o al Barba Gutiérrez, que ambos son altos funcionarios del Banco Provincia y ganando cientos de miles de pesos", comentó.Y agregó al respecto: "Además de aumentarle los módulos a los legisladores por aprobar el Presupuesto, con los cuales contratan personal, tienen ñoquis, que cobran y los políticos se les quedan con parte de lo que cobran. Hay que empezar a mirar la evolución patrimonial y donde va a ir a parar aquellos que votaron en contra mío".Más adelante apuntó directamente al fiscal Marcelo Romero, de quien dijo "me armó una causa. Eso quiere decir que te imputan un delito sin haber cometido ninguna irregularidad, con fines de venganza, revanchismo, por dinero o lo que sea. No porque haya robado o me haya quedado con plata, sino porque cuando fue la inundación de La Plata, la Corte decidiera que la competencia era mía y no del juez Atencio, le requerí al fiscal Paolini, que hacía de segunda voz del Ejecutivo -porque es familiar del ex ministro Casal- que no oficializara el número de víctimas de la inundación porque esto llevaba confusión a la sociedad. Y se tomaron de eso para decir acá hay un delito: abuso de autoridad porque no le puede decir eso al fiscal. Eso es lo que me imputan".