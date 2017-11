CONFLICTO EN PUERTA

Proyecto de Cambiemos busca eliminar la Feria Judicial en la Provincia

¿Se viene la polémica? Probablemente. Es que desde la bancada de Cambiemos se presentó un proyecto que va en busca de eliminación de la feria judicial en la provincia de Buenos Aires. Los abogados, por cierto, no deben estar del todo contentos.

"Suprímase la feria judicial en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires", dice el artículo 1 de la iniciativa ingresada por el legislador marplatense Guillermo Castello y en el artículo 2 pide sustituir el inciso "J" del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nª 5827 y modificatorias.El nuevo inciso, en caso de ser aprobado, indica que se podrá disponer de asuetos judiciales cuando un acontecimiento extraordinario así lo exija, dejando de lado el comienzo del inciso que indica "disponer de la feria judicial".Vale destacar que en cuanto a este 2017, por lo dispuesto en la Acordada Nº 144, de fecha 13 de Octubre del año 2016, se ha fijado el período de Feria Judicial desde el 26/12/16 al 31/01/17.Y en lo concerniente al invierno, mediante el Acuerdo 3846/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia estableció la feria entre los días 17 y 28 de julio.Pero hasta acá llegaría el descanso para judiciales y los abogados que diariamente pisan los diferentes tribunales en caso de avanzar la iniciativa que nace de la bancada oficialista, que por supuesto, genera polémicas a apenas horas de su presentación."La Justicia no debe detenerse, nuestro proyecto suprime la feria en Provincia de Buenos Aires, garantizando la tutela judicial continua", afirmó Castello en las redes sociales, a modo de defensa de su recientemente ingresado proyecto.Enterado de la situación, el abogado penalista y ex diputado provincial por el Frente Renovador, Mauricio D'Alessandro, no se animó ni a criticar ni a estar a favor y además de informar que "piden derogar el articulo que establece la feria judicial", ensayó en Twitter un tibio "polémico".