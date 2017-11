GESTOS

Solá, cada vez más lejos de Massa, define su futuro entre la interna peronista

El diputado nacional que integra el bloque del Frente Renovador fue uno de los protagonistas del plenario por la Unidad del Campo Popular en la Primera sección. Estuvo rodeado por intendentes aliados al kirchnerismo.

Las elecciones de medio término parecen haber quedado en el olvido y el futuro del Partido Justicialista bonaerense sirve como excusa para acabar con algunas diferencias entre diferentes dirigentes. Es que, si bien desde antes del cierre de listas se especulaba con una posible salida de Felipe Solá del bloque del Frente Renovador, nunca se concretó e incluso fue quien encabezó la lista de diputados de la alianza Un País.En su momento, uno de los motivos por los cuales el exgobernador decidiría pegar el portazo era la alianza con Margarita Stolbizer. Claro está, Solá siempre se reconoció peronista y la nueva aliada de Sergio Massa siempre manifestó que el peronismo es sinónimo de corrupción. En dicho punto, la relación no tenía futuro.A pesar de ello, Solá se mantuvo dentro del sector y fue uno de los protagonistas de los comicios del pasado 22 de octubre. Ahora, la historia parece haber retomado el cauce previo y todo indica que el hombre del bigote se encuentra cada vez más distanciado del massismo.En las últimas horas, se lo vio junto a intendentes de la Primera sección electoral que en los últimos comicios fueron alfiles de Unidad Ciudadana y quienes, al igual que Solá, ya redireccionaron sus esfuerzos en pos de los comicios del Partido Justicialista.Junto a Gustavo Menéndez, alcalde de Merlo, Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, y Ariel Sujarchuk, de Escobar, Solá compartió un plenario para la Unidad del Campo Popular. También participaron Alberto Descalzo, de Ituzaingó, Juan Ustarroz, de Mercedes, y Santiago Maggioti, de Navarro. Todos, hombres que llevaron la camiseta de “Cristina senadora” en los últimos comicios de octubre.En definitiva, el encuentro sirvió como un inicio para la búsqueda de consensos de cara a las elecciones internas del PJ bonaerense, que se celebrarán el próximo 17 de diciembre y ya tiene dos nombres puestos.Uno de ellos, el de Menéndez, busca hacerse fuerte en base a encuentros, actividades y fotos. Lo logró en la Universidad Nacional del Oeste (UNO), donde sumó a sus pares de la Primera y a Gabriel Katopodis, del randazzismo. A los pocos días, lideró otra jornada en la CGT junto a varios alcaldes y a Facundo Moyano, otro que está cerca de ser un exmassista. Ahora, sumó a Felipe Solá a la galería de imágenes.Igualmente, desde el entorno del “Tano” confiaron a La Tecla que sus aspiraciones a conducir el partido son ciertas, pero no tendría problemas en bajar su candidatura siempre y cuando sea por la unidad.Del otro lado se encuentra el alicaído Fernando Espinoza con tres derrotas electorales consecutivas sobre su espalda, producto por el cual varios dirigentes del pejotismo quieren su cabeza.Con dicho panorama, lo cierto es que Felipe está cada vez más lejos de Massa y ya es una incógnita si forma o no parte del bloque massista de diputados en diciembre.