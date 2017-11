PROVINCIA

Fondo del Conurbano: Vidal se reunió con Lorenzetti y se mostró "optimista"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se reunió ayer con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y se mostró “optimista” en que el máximo tribunal “contribuirá” para alcanzar una solución” en el reclamo que sostiene contra el tope por el Fondo del Conurbano.

Fuentes oficiales señalaron que en el encuentro se abordaron principalmente “temas vinculados a la lucha contra el narcotráfico y reformas en el sistema judicial”, y si bien reconocieron que se habló de la cuestión, subrayaron que no hubo un “pronunciamiento” de Lorenzetti respecto al reclamo bonaerense.De todos modos, la foto de la mandataria junto al presidente de la Corte tiene un alto impacto institucional, ya que el máximo tribunal deberá resolver en el corto plazo la demanda de la Provincia, que exige la inconstitucionalidad del “tope” al Fondo del Conurbano.Al finalizar la reunión, Vidal dijo que es “optimista en que la Corte contribuirá para alcanzar una solución al reclamo por la actualización del Fondo del Conurbano”, al que calificó de “justo y legítimo”.La gobernadora, quien asistió junto al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, expresó además su “satisfacción” por el encuentro, que se desarrolló en la oficina del Juez de la Corte en el Palacio de Tribunales.El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 para compensar la coparticipación que Buenos Aires había cedido en la década anterior, y se nutrió del 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, en 1996 se fijó un tope de 650 millones de pesos para Buenos Aires, y el sobrante se empezó a repartir a las demás provincias. Con los años, el “techo” impuesto comenzó a ser muy bajo, hasta dejar a la Provincia entre los últimos beneficiarios del fondo.En septiembre del año pasado, el Fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, presentó una denuncia planteando la inconstitucionalidad del Fondo.Según cálculos oficiales, si la Corte le diera la razón, Buenos Aires recibiría 55 mil millones de pesos extra, que serían retraídos del resto de las provincias. La demanda incluye un reclamo de pago retroactivo por lo no abonado en los últimos 5 años, que se calcula en unos 250 mil millones de pesos.Además, la Provincia agregó a la demanda una medida cautelar para que se habilite el pago pleno del fondo hasta tanto se resuelva el debate central. Hasta ahora, ese pedido no fue contestado, pero podrían esperarse novedades una vez finalizado el proceso electoral. Finalmente, para el caso de que la inconstitucionalidad del tope no prospere, solicitó que se declare inconstitucional la exclusión de la provincia del reparto del remanente del fondo y del 4% de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación.El reclamo bonaerense mantiene en vilo al resto de los gobernadores. El tema se tratará el próximo jueves, cuando el presidente Macri reciba a todos los mandatarios en la residencia de Olivos, y formará parte de una amplia agenda que incluye la reforma fiscal, la ley de Responsabilidad Fiscal y el acompañamiento de las provincias a los cambios que promueve Nación en materia laboral y jubilatoria.Fuente: DIB