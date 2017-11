D'ELíA CONDENADO

Los kirchneristas y los PJ pudieron hacerse los "pelotudos" y el aguante llegó de otro lado

Fue una de las noticias del día. La Justicia Federal condenó al dirigente social Luis D'Elía por la toma de una comisaría en La Boca en 2004, pero no irá preso hasta que el fallo quede firme. ¿Quién salió a bancarlo? Algún que otro K y la mayoría de los dirigentes de peso del Frente de Izquierda

La condena a Luis D'Elia debe ser abiertamente repudiada. Lo condenan por repudiar asesinato de militante social por narcos y policías — Christian Castillo (@chipicastillo) 6 de noviembre de 2017

La condena a D'Elía por atacar a los cómplices de narcos que asesinaron a Cisneros es una maniobra para tapar el ataque a los trabajadores — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) 6 de noviembre de 2017

"Es hora de la unidad de todos los que queremos que vuelva a restaurarse en la Argentina una democracia y un país para todos. No me importa nada, que hagan lo que quieran", dijo el ex piquetero al salir de la audiencia, y adelantaba que apelaría la medida.¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner al respecto? Nada, absolutamente nada. la ex presidenta y senadora electa volvió a dejar solo a uno de sus dirigentes más fieles, tanto que en más de una oportunidad aceptó "esconderse" para no restar votos.Otra vez, como dijo el propio D'Elía días atrás, Cristina lo hizo de nuevo, si se quiere, se hizo la distraída o la que no se enteró de lo sucedido. En lo que respecta a la condena para el lomense, no dijo ni "A". Algo similar había pasado con el ex presidente Boudou.Por eso, horas después de conocer la detención del ex Vicepresidente, el esposo de Alicia Sánchez le reclamó con un exabrupto a Cristina una rápida reacción ante lo que considera, una embestida judicial ordenada por el Gobierno de Mauricio Macri."Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada", afirmó.Silencio. Pocos fueron los Kirchneristas que salieron a bancar a D'Elía, contados con los dedos, entre ellos el Cuervo Andrés Larroque, Juan Tignanelli, Miguel Funes, Leo Grosso (Movimiento Evita) . Y los peronistas que ahora dicen no ser de Unidad Ciudadana, ni hablar. Silenzio stampa. Aunque parezca extraño, el ex piquetero encontró aguante en el Frente de Izquierda."La condena a Luis D'Elia debe ser abiertamente repudiada. Lo condenan por repudiar asesinato de militante social por narcos y policías", tuiteó el dirigente Nacional del PTS y referente del Frente de Izquierda, Christian Castillo.Por su parte, el legislador porteño, Gabriel Solano, también del FIT, señaló: "¿Qué querían? ¿Qué D´Elía en vez de ocupar la comisaría cómplice de narcos y del asesino del Oso Cisneros la denuncia a la Policía? No jodan".En tanto, el ex candidato a presidente, Jorge Altamira, sostuvo que "la condena a D'Elia por atacar comisaría de narcos asesinos de piqueteros es revanchista. Va pareja a privación de derechos a obreros y jubilados", completó el miembro del partido Obrero.Y para el final, Néstor Pitrola, reciente candidato a senador nacional, dijo a través de las redes sociales que "la condena a D'Elía por atacar a los cómplices de narcos que asesinaron a Cisneros es una maniobra para tapar el ataque a los trabajadores".Vale destacar que el propio D'Elía se encargó de agradecer todas y cada una de las muestras de apoyo que pudieron verse en la red social del pajarito. Por el momento, nada ha dicho de aquellos que no lo bancaron, pero sabido es que el siempre polémico líder del partido MILES suele no callarse nada.