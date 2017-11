LEGISLATURA

Los flamantes ex massistas apuntan a Vidal y al peronismo

Recién salidos del FR, los senadores del bloque Peronismo Renovador se metieron en el presupuesto 2018 y se toparon con una falla que sirve para presionar. También hallaron una veta para pelear con el peronismo.

Así las cosas, a través de un comunicado dirigido a la prensa, los legisladores informaron que se reunieron con los dirigentes de la Juventud Universitaria Peronista Gonzalo Amador y Constanza Bossio.Junto a ellos "analizaron el proyecto de Presupuesto" y observaron que "no está claro que estén previstas las partidas para cumplir con la ley de boleto estudiantil en las universidades que faltan, que son sobre todo las del interior de la Provincia", dice el informe.Además, de pasada, si se quiere, los legisladores junto a los jóvenes dirigentes universitarios dialogaron sobre el futuro del Peronismo y la renovación que debe darse para la reconstrucción del partido.En ese marco de la reunión, Albisu presidente del bloque PR expresó "Hoy tenemos la convicción de que el principal problema de nuestro movimiento no es el de los valores que representa y siempre representó, sino la forma que tienen los liderazgos que interpretan y llevan adelante las políticas concretas para conseguirlos"."El formato del liderazgo del Peronismo que conocimos hasta nuestros días se agotó, más allá de quienes sean las personas que encarnen el mismo", sentenció el dirigente de la Cuarta.Por su parte, con respecto al boleto, Cotty Bossio afirmó" la Gobernadora decidió avanzar en la implementación de manera arbitraria dejando relegadas a ciertas universidades sobretodo del interior y a los terciarios, que aún no tienen boleto. Esto genera desigualdad y discrimina a los estudiantes que todavía no cuentan con este derecho".Finalmente sobre la renovación del Peronismo, la secretaria general de la FUA sostuvo "los peronistas tenemos que recuperar la capacidad de sintonizar las demandas populares y plantear claramente los caminos viables para brindar soluciones concretas".