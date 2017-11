PROVINCIA

La Paridad con el diario del lunes: Diputados, Senadores, mujeres, varones y alguna "trampita"

Los pasados comicios legislativos fueron los primeros para la provincia luego de la sanción de la Ley de Paridad. Si bien subió el número de mujeres electas, las cámaras se renovarán por completo recién en las elecciones de 2019. El análisis de Atenea.

Como desde el mismo día de la sanción, el Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional “Atenea” pone la lupa en la Ley de Paridad, en este caso, a modo de balance, luego de las elecciones del mes de octubre y luego que se conozca cómo quedará conformada la Legislatura bonaerense.Con el objetivo de promover la participación política equitativa, la ley, sancionada en el 2016, obliga a las agrupaciones partidarias a presentar sus listas compuestas por un 50% de los candidatos de cada género respetando la alternancia y secuencialidad de principio a fin. Esta premisa es válida para todos los cargos legislativos electivos de la provincia tanto en la instancia de primarias como en las generales. Así inicia el informe.El reciente proceso electoral probó el éxito de la ley en relación a su aplicación y visualizó avances significativos de acuerdo a sus objetivos. En primer lugar, hubo un cumplimiento generalizado por parte de las alianzas y partidos, acción que logró un incremento en la cantidad de mujeres que ingresarán en las cámaras provinciales.Comparando los resultados en ambas cámaras, se observa un crecimiento exponencial en el caso de las diputadas electas, un 90,9% más que en 2015 y un crecimiento más moderado en la Cámara de Senadores, donde ingresaron un 28,6% más de mujeres que en las elecciones pasadas.Estos resultados tienen que ver con la cantidad de bancas en juego: mientras que las listas de candidatos y candidatas a senadores tenían entre 3 y 8 candidatos, las de candidatos y candidatas a diputados tenían entre 6 y 18.La Ley 14.848 se rige por un criterio de paridad vertical y no se expide sobre los encabezamientos de las listas. Esto implica mayores chances de los varones de encabezar y, por lo tanto, de resultar electos. Si la ley incluyera un criterio de paridad horizontal, obligando a los partidos a encabezar sus listas en una proporción equitativa, la situación sería diferente.Más allá del crecimiento en la cantidad de mujeres electas, la composición de las cámaras provinciales no muestra mucha diferencia en los porcentajes de género. Estos no se alejan mucho del cupo del 30%: 35% de senadoras en la HCS -16 mujeres y 30 hombres- y 33% de diputadas en la Cámara Baja -30 mujeres y 60 hombres-. Es importante resaltar que las cámaras se renovarán por completo bajo la Ley de Paridad recién en las elecciones de 2019.En relación al comportamiento de las fuerzas, la mayor diferencia entre géneros se da en la categoría de senadores provinciales de la fuerza Cambiemos, llevando 10 hombres a la Cámara Alta, mientras que ingresan solo 6 mujeres.