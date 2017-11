FUTBOL PARA POCOS

Cristina futbolera: retomó la idea de la grieta por la transmisión del clásico

Ayer, los que no pueden mirar. Los que no pueden ver. pic.twitter.com/38mBK1Jj6C — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 6 de noviembre de 2017

Argentina: Los que miran y los que no pueden mirar pic.twitter.com/MFrEN5CK1n — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 6 de noviembre de 2017

El superclásico del fútbol argentino que se disputó ayer en el Monumental entre Ríver y Boca no sólo ha dejado tela para cortar en lo deportivo, sino que vuelve a ser campo de batalla política.Una de las protagonistas de este duelo fue la electa Senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, quien fustigó al gobierno por la transmisión codificada del partido, dispuesto por la operadora de cable, tras dar por finalizado Fútbol Para Todos.A través de su cuenta de Twitter, la ex presidenta se refirió a "los que no pueden ver”, acompañando una serie de fotos en las que varias personas intentan "espiar" el partido a través de la persiana baja de un bar.En otro tuit, la referente de Unidad Ciudadana expresó: “Argentina: Los que miran y los que no pueden mirar”, utilizando de manera irónica la imagen televisiva de las tribunas del Monumental, pero ninguna del partido.