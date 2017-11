Paradise Papers: UC sale a pedir la renuncia del ministro Caputo

El frente político que lidera Cristina Fernández de Kirchner exige que Macri lo desplace a raíz de la aparición de su nombre en la nueva filtración global de documentos sobre operaciones de sociedades en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.

Luego que quedara involucrado en la trama de una nueva filtración global sobre operaciones en paraísos fiscales, el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, quedó en el ojo de la tormenta. Desde Unidad Ciudadana, por caso, ya pidieron su renuncia, al no haberlo informado en su declaración jurada.Caputo administró inversiones en las islas Caimán y Delaware antes de formar parte del gobierno de Mauricio Macri. Así quedó demostrado en la nueva filtración de documentos conocida como Paradise Papers, que expuso al funcionario. Dirigió Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami y fue manager de Alto Global Fund, un conglomerado de Noctua. Caputo negó cualquier conflicto de interés con las ramificaciones de esas firmas en paraísos fiscales.La filtración, difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), representa una nueva exposición del mundo off shore, secreto bancario y ventajas fiscales, al que acuden los poderosos, lejos de normas regulatorias estrictas. A propósito, Unidad Ciudadana da por hecho que se trata de una operatoria ilegal y exige a Macri que lo desplace.“El Ministro Caputo omitió informar a los organismos pertinentes y a todos los argentinos, que una de sus principales actividades era administrar plata negra y por eso debe renunciar en forma inmediata a su cargo”, sostuvo el frente político liderado por Cristina Fernández de Kirchner. Y, en ese sentido, señaló que al menos le cabe la responsabilidad por evasión. “Sin embargo, esas estructuras financieras podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos provenientes del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global”, enfatizó.Si bien tener una cuenta off shore no es una actividad ilícita es sí misma, si su "beneficiario final" no la declara ante las autoridades de su país puede afrontar acusaciones por evasión u otros delitos.Unidad Ciudadana reclamó, no obstante, la intervención inmediata de la Justicia y tome las medidas necesarias. “Los argentinos no podemos tener un Ministro de la Nación sospechado de manejar dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado de dinero. Es inaceptable”, remarcó y apuntó que, entre las funciones de Caputo se encuentran “el combate contra la evasión impositiva y el lavado de activos”.Por otro lado, Unidad Ciudad recordó que Caputo está imputado en la causa de dólar futuro, acusado de haberse beneficiado asimismo en 2015 tiene una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.Paradise Papers es una filtración de documentos que difundió este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Como lo fue en 2016, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung accedió a los documentos reservados de operaciones y movimientos financieros que luego decidió compartir con el ICIJ. En esta oportunidad, los estudios que armaron las sociedades son Appleby y Asiaciti Trust, cuyos servicios están bajo la lupa.