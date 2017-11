AUTORIDAD

Intendente se enojó y chapeó a su propia tropa: "El gabinete lo armo yo"

Un edil de Cambiemos pidió cambios en el gabinete de Carmen de Patagones y el intendente Zara se enojó. Además, se autopostuló para presidir el Concejo Deliberante. El jefe comunal le recordó quien manda y dijo que "ni siquiera estuvo trabajando en la campaña".

El triunfo de Cambiemos en Carmen de Patagones no ha traído paz ni relajación en el oficialismo, que se ve envuelto en una polémica entre el intendente José Luis Zara y algunos de los suyos.Es que Guillermo Skrt, concejal de Unión por Patagones, integrante de la coalición gobernante, metió el dedo en la llaga y reclamó cambios en el gabinete municipal tras la victoria electoral.El edil no sólo reclamó modificaciones para corregir ciertos aspectos de la gestión comunal, sino que, además, se autopostuló para presidir el Concejo Deliberante, algo que terminó de enardecer al intendente.Zara salió al cruce de Skrt asegurando que “se equivoca, no tiene injerencia en el Ejecutivo. Si bien pertenece a nuestro espacio no estuvo trabajando en la campaña y debe ser más cuidadoso. La conformación del gabinete es una decisión mía, son mis colaboradores y soy el que define quien sigue y quien no. Se mete en temas que no le corresponden”Con los tapones de punta, añadió que "Skrt ni siquiera especifica en que áreas hay que cambiar. ¿Y quién es él para decidir quien está más preparado que otro intelectualmente?”, añadió.