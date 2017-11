LEGISLATURA

Con el Presupuesto 2018 como tema central, Provincia afronta una semana clave

Después de lo que fue la recorrida de los ministros elegidos por María Eugenia Vidal para defender la Ley de Leyes, la normativa podría votarse el próximo jueves. Antes, intendentes del propio Cambiemos quieren elevar la voz y reunirse con Hernán Lacunza, titular de Hacienda.

El gobierno de María Eugenia Vidal vivirá una semana que puede ser clave para el tratamiento del Presupuesto 2018 y las modificaciones impositivas que impulsa. Es que, tal como adelantó La Tecla.info el último viernes, este jueves 9 de noviembre podría tratarse en el Senado bonaerense la ley de leyes. El llamado a sesionar ya fue realizado y la historia se veía venir.El último martes, con la visita de Hernán Lacunza y su equipo ante los legisladores bonaerenses en la Cámara de Diputados, en los pasillos comenzaba a sonar el rumor. “Se trata la semana que viene”, decían desde el oficialismo en clara referencia al jueves entrante. Mientras que desde el massismo la posición no generaba mayores conflictos y solo marcaban algún leve punto de debate en relación a la variable impositiva.Misma historia para el GEN y los alfiles de Margarita Stolbizer que destacaban la voluntad de diálogo y consenso para cerrar filas en el impuesto mobiliario. Así, siguió la agenda de ministro de Vidal por la Legislatura.A Lacunza se le sumó el titular de Infraestructura, Roberto Gigante, quien lideró la jornada del miércoles pasado. Mismo día en el que los intendentes del peronismo se reunieron junto a sus representantes para dialogar sobre el Presupuesto. “Están un poquito apurados”, señalaba un senador del FPV-PJ a La Tecla, por la intención de sesionar esta semana.No obstante, todo transcurrió con normalidad y el jueves se llegó al último día de visitas ministeriales. Fueron Andrés Scarsi, titular de Salud, y Santiago López Medrano, mandamás de Desarrollo Social. Se cerró la recorrida de funcionarios de Vidal y el objetivo de votar el Presupuesto cuanto antes se mantuvo más firme que nunca.Tan firme, que en la misma noche donde los intendentes de Cambiemos comenzaban a exigir una reunión privada, se realizó el llamado a la sesión para el próximo jueves 9 de noviembre.Ahora la pelota está en las mismas filas del oficialismo, porque los jefes comunales de la alianza no han bajado sus pretensiones y piden si o si ser atendidos por el ministro de Economía, Hernán Lacunza. En definitiva, varios puntos genera ruidos entre los alcaldes pero el principal de ellos es el manejo del Fondo Educativo y su distribución.Conforme a lo que han explicado a La Tecla, quieren reunirse el miércoles previo a la sesión y poner en consideración del Ministro las incógnitas producto de la modificación del reparto. “Algunos salen favorecidos y otros son perjudicados”, explicó uno de los mandamases comunales del interior.Desde Provincia reconocen que el Fondo Educativo en particular es un problema en si y por eso no se descarta que se produzca un cónclave entre los intendentes y el ministro para calmar las aguas internas.Con dicho panorama, el gobierno de María Eugenia Vidal comienza la semana con el objetivo de tratar el Presupuesto el próximo jueves y antes, calmar las inquietudes de los propios intendentes.