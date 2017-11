El campo pierde la paciencia y quiere soluciones para ayer

Desde Carbap piden mayor celeridad al gobierno de María Eugenia Vidal. Exigen que se declare cuanto antes la emergencia para productores afectados por las inundaciones y quieren ser parte de la mesa de decisiones.

Las secuelas de las inundaciones no acaban cuando desaparecen de las tapas de los diarios, siendo un lastre para miles de familias que sufren durante y después de la crecida de las aguas.Es por eso que desde algunos sectores del campo volvieron a cuestionar la lentitud del gobierno de la Provincia de Buenos Aires en, por ejemplo, declarar la emergencia para aquellos productores afectados.“Cuando el agua está en el campo no hay tiempo para cuestiones burocráticas, el tiempo es ya, la emergencia es hoy”, aseguró Horacio Salaverry, tesorero de Carbap, quien pidió al Gobierno provincial “mayor celeridad”.Salaverry añadió que “me parece que el concepto de la inundación y de lo que es la emergencia tiene que ser más amplio, más comprensivo y temporal, tiene que ser en el momento, entendemos que el Gobierno quiere ser más analítico en esto, pero el análisis tiene que ser en tiempo y forma, cuando el agua está en el campo no cuatro o seis meses después”.Además, el dirigente ruralista pidió a la Gobernadora ser parte de una mesa ampliada, ya que -dijo- "si bien tenemos distintas comisiones de trabajo, se necesita una mesa de trabajo más grande donde podamos discutir un montón de cosas, sobre todo con una Gobernadora ha dado este impulso a la provincia de Buenos Aires”.Por otra parte, Salaverry expresó que no es posible que la Provincia de Buenos Aires "siga teniendo rutas obsoletas y que nos sigamos inundando, ñpor eso decimos que estamos dispuestos a formar parte del Consejo Asesor del Río Salado”.