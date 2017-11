OFF SHORE

Paradise Papers: el capítulo bonaerense de la nueva filtración de documentos que impacta en el mundo

La empresa privada que manejó el servicio de agua potable a finales de los años ´90 aparece involucrada en la trama de cuentas y sociedades en paraísos fiscales en las islas Caimán. La difusión de los datos que abarca a empresas y personajes poderosos tuvo amplia repercusión mundial.

La nueva filtración global Paradise Papers no pasó sin cuidado para la Provincia de Buenos Aires. Entre la maraña de personajes y compañías involucradas aparece el nombre de Azurix la empresa que manejó la concesión de agua potable en los ´90 con cuentas off shore en las Islas Caimán.De acuerdo a una investigación de la periodista Sandra Crucianelli, que integra el equipo argentino de ICIJ –el consorcio que accedió a los documentos– Azurix, que obtuvo la concesión en 1999 de manos del entonces gobernador Eduardo Duhalde, armó un complejo de firmas subsidiarias en ese paraíso fiscal el mismo año en que se alzó con el servicio.Entre las subsidiarias se destacan Azurix Argentina Finance Ltd., Azurix Argentina Investment Ltd, Energía de Argentina Ltd, Enron Water Argentina Ltd, Azurix AGOSBA Limited y Azurix Buenos Aires Investments Ltd, todas radicadas en ese paraíso fiscal mientras operó los servicios cedidos por el gobierno bonaerense.Paradise Papers es una nueva filtración de documentos masivos, como lo fue Panamá Papers en 2016. En este caso, se trata de 13,4 millones de documentos que exponen operaciones de personajes y empresas con alto poder económico. En Argentina, aparecen involucrados el ministro de Finanzas Luis Caputo y el empresario Ignacio Rosner. Azurix se cuenta también en la investigación y pone en escena la historia bonaerense.Azurix desembolsó US$ 438 millones por la concesión de los servicios en los principales distritos bonaerenses, entre los que se destacan La Plata, Bahía Blanca, la costa atlántica, la región del oeste y el norte del conurbano. En total, abarcó 71 localidades de 49 partidos bonaerenses.Sin embargo, denuncias por incumplimiento contractuales desde ambos lados precipitaron la salida de la compañía, que además, quedó sumergida en un colapso financiero en 2001. Julián Domínguez, en ese momento a cargo del Ministerio de Obras Públicas, avanzó en la revocación del contrato. Y dio paso al actual marco regulatorio con la estatal ABSA a la cabeza.Hubo, de todas maneras, litigio internacional por la interrupción del contrato. La compañía llegó a reclamar 200 millones de indemnización. Los accionistas concurrieron al CIADI, el tribunal del Banco Mundial en el que se dirimen controversias entre países y empresas. El país fue condenado el 14 de julio de 2006 en la causa “Azurix Corp. c/ República Argentina por US$ 165.240.753, más intereses.La deuda finalmente se saldó en 2013 cuando el gobierno argentino buscaba destrabar el flujo de financiamiento de organismos multilaterales de crédito. El ex ministro de Economía Hernán Lorenzino llegó a un acuerdo mediante pago con bonos y una quita de la deuda.¿Cuál es el origen de Azurix? Es una firma estadounidense, propiedad del grupo de capitales Enron, una empresa energética con sede en Houston, Texas. En 1998, Rebeca Marck, asumió como CEO de en Enron, y decidió ingresar, entre otros, al mercado de agua potable en diferentes países. La Provincia fue escenario de una de sus primeras operaciones.Según se puede leer en distintas crónicas, el ingreso en el mercado de agua potable no el esperado. En el Reino Unido, la firma tuvo complicaciones para adecuarse a las regulaciones de las autoridades, y las pérdidas era mucho mayores que las ganancias. Rebeca Marck, ya se había apartado de la empresa en 2000. Poco más de un año después, Enron se desprendió de Azurix.El paso de la firma estadounidense dejó la ilusión frustrada en Bahía Blanca, un distrito que ha tenido problemas desde hace mucho tiempo con el servicio de agua potable. En argentinapapers.wordpress.com, Crucianelli cuenta que Rebeca Marck estuvo en el distrito para explicar la operatorio del servicio y hasta bebió agua de la canilla sin problemas. Entonces, Duhalde prometió la solución a la cuestión con el latiguillo “Bahía Paraíso”.FiltraciónParadise Papers es una filtración de documentos que difundió este domingo por la tarde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Como lo fue en 2016, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung accedió a los documentos reservados de operaciones y movimientos financieros que luego decidió compartir con el ICIJ. En esta oportunidad, los estudios que armaron las sociedades son Appleby y Asiaciti Trust, cuyos servicios están bajo la lupa.Si bien tener una cuenta off shore no es una actividad ilícita es sí misma, si su "beneficiario final" no la declara ante las autoridades de su país puede acumular acusaciones por delitos de evasión. La regulación de los paraísos fiscales, donde se concentran gran parte de las sospechas de lavado de dinero, es eje de la atención de los principales países.