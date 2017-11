JUSTICIA Y ALGO MáS

Lo que se ve en tele asusta: los kirchneristas y la posibilidad de terminar a la sombra

En los últimos días cayeron dos pesados pesados y las balas que picaban lejos ahora ya pican mucho más cerca. Pero va más allá de la situación judicial de los actores, sino de las sensaciones que ellos mismos transmiten. Varios dirigentes de la era kirchnerista se imaginan tras las rejas.

La primera en refereirse al tema fue la propia Cristina Fernàndez, aunque fue antes de las detenciones de su ex Vicepresidente y su ex ministro de Planificación. Incluso antes de las elecciones legislativas. Fue allá por el mes de julio, en una entrevista con medios internacionales."Temor a la cárcel, te soy sincera, [no tengo] en absoluto. Si hubiera tenido temor, no hubiera hecho no solamente las cosas que hice en el gobierno, sino además también posiblemente nunca hubiera militado en los espacios políticos en los que milité desde muy joven", afirmaba la ex mandataria.Y agregaba: "Que hay una persecución judicial me parece que es más que evidente. Y, además, fue anunciada. Las crónicas periodísticas de los últimos 3 o 4 años de mi mandato decían que cuando abandonara el poder iba a tener serios problemas con la Justicia".Otro que se refirió a la posibilidad de pasar días a la sombra fue el ex Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien en una entrevista concedida a Mauro Viale en A 24 dijo, muy suelto de cuerpo que "yo también puedo ir preso".En otro tramo de la nota contó que "Con D´Elía apostamos quién va a ir preso primero", y luego destacó que "la cárcel no mata, te aburre nomás" y que "vamos a ir a la cárcel cantando la marcha". "No creo que Cristina vaya a ir presa", completó el ex candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires.El mencionado D'Elía, antes de declarar ante Bonadío hace un par de semanas, también hacía referencia a la cárcel. Era martes, faltaban dos jornadas para el jueves de la declaración. El ex piquetero estaba preparado, pero al final no pasó demasiado."El jueves estoy citado con Bonadio. Creo que quieren montar un show conmigo. Yo creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene es muy duro. Un gobierno que se parece cada ves más a la dictadura genocida", sostenía D'Elía en su programa de radio."Creo que van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de lista negra; me parece que el primero soy yo, el jueves, quiera Dios que no, pero bueno adelante con los faroles", añadía el referente peronista de Lomas de Zamora.En tanto, ayer, en el programa PPT que conduce Jorge Lanata, expresaba: "Yo ya estoy condenado por eso a 4 días de prisión en suspenso, por lo que me están juzgando dos veces por el mismo hecho; es una injusticia brutal, quizás mañana esté preso pero adelante, háganse cargo, la historia y el pueblo se encargarán de ordenar esta barbaridad que estamos viviendo".Por si fuera poco el temor de los ex funcionarios que integraron la adfministración CFK, desde el macrismo fogonean con más encarcelaciones, tal como hizo la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso."Boudou y Núñez Carmona detenidos. ¿Para cuándo Echegaray procesado?", resaltó Alonso, que fue la primera funcionaria en tuitear sobre la reciente detención del exministro de Economía, y recordó que "hace tres años pedíamos el juicio político del entonces vicepresidente Boudou. No estábamos equivocados".