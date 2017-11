PROVINCIA

Cambiemos ya tiene una PASO para 2019: en La Feliz, la campaña arrancó dos años antes

Apenas quedaron atrás las elecciones legislativas y en el más poderoso distrito de la Quinta, aunque en silencio, ya se empieza a vivir una jugosa interna en Cambiemos, la cual posiblemente se dirima en las PASO 2019.

Sucede que el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, postuló a su hijo como posible sucesor en el cargo Ejecutivo para cuando termine su mandato; puesto por el que peleará seguramente la electa concejal de la UCR Vilma Baragiola.El jefe comunal marplatense, tal como publicó DIB - señaló que sería su hijo Guillermo Arroyo, actual titular del bloque de la Agrupación Atlántica en el Concejo Deliberante local, quien podría sucederlo en el cargo."Tiene una gran capacidad de negociación, una resistencia física increíble, y es un tipo brillante. En algunas cosas es sumamente inteligente”, aseguró Arroyo sobre el actual edil en una entrevista televisiva; y agregó "creo que va a ser, posiblemente, el futuro intendente".Vale destacar que si bien ambos son parte del oficialismo, la relación entre Arroyo y Baragiola no fue del todo amena, sin ir más lejos la mujer era parte del Gabinete, pero lo dejó en juliosupuestamente para dedicarse a full a la campaña."Agradezco los importantes servicios prestados por la citada”, expresaba el Jefe Comunal a través del decreto que fuera refrendado por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente.“De algún modo solo estamos cumpliendo con una premisa establecida desde el Gobierno Nacional, en la palabra del presidente Mauricio Macri de transparentar este camino. No es lógico ni justo para la oposición que un funcionario haga campaña mientras está gestionandopara un gobierno”, destacaba el Jefe Comunal.“Es de destacar la importante labor desarrollada por dicha funcionaria desde que asumiera el cargo el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha y es deber de este Departamento Ejecutivo resaltar sus condiciones y actitud puestas permanentemente al servicio de la comunidad toda”, manifestaba el Intendente.Esas palabras, hoy ya no hubieran tenido lugar, pues el vínculo es cada vez más lejano, y hasta se cobró dos puestos de trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. Se trata del director coordinador, Oscar Alberto Pierre, y de la directora general de coordinación administrativa, María del Carmen Carmona.Poco le importa esta situación a la electa edil, que de manera disimulada y con algún que otro cartel en las calles, apunta a la intendencia que hoy lidera el cuestionado Arroyo.Por supuesto, en 2019 en la boleta estará María Eugenia Vdal, y quizá ni Baragiola ni Arroyo hijo sean de su agrado. O si. En Cambiemos sostienen confiados que los votos oficialistas en mar del Plata son de la mandataria provincial y que la victoria será de quien ella decida.Volviendo a la interna que se avecina pero que ya se vive y a la importancia que tiene el vínculo de Arroyo con Vidal, en la entrevista con La Capital, Arroyo padre explicó que no participó de la campaña de Cambiemos en Mar del Plata porque la gobernadora “ordenó” que quienes estaban en el gobierno se dedicaran a gestionar.“La única que era gobierno y se puso la campaña al hombro, porque hay que reconocerlo, (fue) la estrella, la primera figura, era la señora gobernadora. El resto no”, completó el mandamás, que en adelante, esperará un guiño desde calle 6 (La Plata) para su hijo.