GINEBRA

Morocha, Nacional y Popular: la perra de Dalbón que "odia a los gatos"

Se puede decir que Gregorio Dalbón es un abogado atareado. Claro, es nada más y nada menos que el defensor de CFK, que de tanto en tanto tiene la obligación de pasar por los Tribunales

Gracias les dice Ginebra a todos y todas hoy es presentada a la sociedad. Ella es perra y odia a "los gatos". Pero respeta a @mauriciomacri pic.twitter.com/jJQDqkj131 — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 4 de noviembre de 2017

Momento en que le explique que @mauriciomacri no era un gato. Sino que parte de la oposición le dice gato. Me miró y bue... más no puedo... pic.twitter.com/j8DYHS40dv — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 4 de noviembre de 2017

De todos modos, en un sábado aparentemente relajado, el hombre se tomó un rato para divertirse en la red social Tuitter. Y lo hizo de la mano de su morocha perra llamada Ginebra, quien fue parte, con foto y todo, de los tres tuits en cuestión, los cuales tuvieron un poco de actualidad y política."Se llama Ginebra y es morocha. Es la perra más linda del mundo porque fue de la calle! Es Nacional y popular! No la público para adoptar", dijo Dalbón en el primero de los posteos, junto a una bella imagen del cuadrúpedo animal.Unos minutos más tarde, con la misma foto en primer plano, el abogado, agregó: "Gracias les dice Ginebra a todos y todas, hoy es presentada a la sociedad. Ella es perra y odia a "los gatos". Pero respeta a @mauriciomacri", soltó en tono jocoso.Por último, luego de responder algunos comentarioos de sus seguidores, obvio, referidos a la perra, adjunta una foto tomada de más lejos, señaló: "Momento en que le explique que @mauriciomacri no era un gato. Sino que parte de la oposición le dice gato. Me miró y bue... más no puedo...".